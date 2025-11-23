Έχει ο σκύλος σας κίτρινα δόντια; Τα φάρμακα και οι τροφές που μπορεί να είναι η αιτία
Έχει ο σκύλος σας κίτρινα δόντια; Τα φάρμακα και οι τροφές που μπορεί να είναι η αιτία
Η αλλαγή χρώματος στα δόντια των σκύλων είναι ένα σχετικά συνηθισμένο φαινόμενο. Από τι όμως προκαλείται και πόσο επικίνδυνο είναι;
Ορισμένες τροφές, κάποια φάρμακα ή ακόμα και μια μόλυνση μπορεί να αλλάξουν χρώμα στα δόντια του σκύλου σας και από λευκά να γίνουν κίτρινα. Αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται αποκλειστικά λόγω της μεγάλης ηλικίας του ζώου, όπως είθισται.
Το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα καθώς η συσσώρευση πλάκας ή τρυγίας -πέτρας- στα δόντια του σκύλου είναι κάτι σοβαρό που μπορεί να οδηγήσει σε ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα, απώλεια δοντιών, ακόμη και σε προβλήματα υγείας σε άλλα όργανα όπως η καρδιά, τα νεφρά και το ήπαρ. Οπότε η αλλαγή χρώματος από το φυσιολογικό των δοντιών δεν είναι ποτέ καλό σημάδι.
Μάθετε περισσότερα στο topetmou.gr
Το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα καθώς η συσσώρευση πλάκας ή τρυγίας -πέτρας- στα δόντια του σκύλου είναι κάτι σοβαρό που μπορεί να οδηγήσει σε ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα, απώλεια δοντιών, ακόμη και σε προβλήματα υγείας σε άλλα όργανα όπως η καρδιά, τα νεφρά και το ήπαρ. Οπότε η αλλαγή χρώματος από το φυσιολογικό των δοντιών δεν είναι ποτέ καλό σημάδι.
Μάθετε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα