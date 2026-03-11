Ο Ελληνικός Κήρυκας της Αυστραλίας συμπληρώνει 100 χρόνια κυκλοφορίας

«Ξεκινήσαμε ως μια ελληνόγλωσση εφημερίδα για τους μετανάστες, σήμερα απευθυνόμαστε σε ολόκληρη την Αυστραλία»

Η εκδότρια και διευθύνουσα σύμβουλος, Δήμητρα Σκάλκος

Δίγλωσση εθνική πλατφόρμα ενημέρωσης

Κατέγραψαν, επίσης, το τραύμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974 και τη συσπείρωση των Ελληνοαυστραλών και των Κυπρίων της Αυστραλίας που διεκδικούσαν δικαιοσύνη, μια διεκδίκηση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα μέσα από την αρθρογραφία, τις δράσεις της παροικίας και τον δημόσιο διάλογο.Θεσμικά, η εφημερίδα εξελίχθηκε παράλληλα με την ίδια την παροικία που υπηρετούσε.Το 1972, υπό την ηγεσία του Θεόδωρου Σκάλκου, μετατράπηκε σε πλήρως. Το 1992 πρωτοστάτησε δημιουργώντας τον πρώτο 24ωρο δορυφορικό ραδιοφωνικό σταθμό στην ελληνική γλώσσα που ενδυνάμωσε τους δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας.Το 2000 αναγνωρίστηκε επίσημα από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλο ως ηΗ εκδότρια και διευθύνουσα σύμβουλος,, τόνισε ότι η συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο από τη διάρκεια στον χρόνο.«Εδώ και έναν αιώνα,», επεσήμανε., στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα για ζητήματα ταυτότητας, δικαιοσύνης, ισότητας και συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.Ο ρόλος μας ήταν πάντοτε να καταγράφουμε την ιστορία την ώρα που γράφεται και να διασφαλίζουμε ότι οι φωνές των μεταναστών δεν θα χαθούν, δεν θα ξεχαστούν και δεν θα περιθωριοποιηθούν».Στον έναν αιώνα της πορείας του, ο Ελληνικός Κήρυκας εξελίχθηκε σε μια, εκδίδοντας περιεχόμενο τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.Παραμένει η μοναδική καθημερινή ελληνόγλωσση εφημερίδα που εκδίδεται εκτός Ελλάδας και Κύπρου, ενώ ταυτόχρονα απευθύνεται και στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γενιά Ελληνοαυστραλών μέσω της αγγλικής γλώσσας, αποτυπώνοντας τη διαρκώς εξελισσόμενη φωνή της ίδιας της διασποράς.Πέρα από τη διεθνή επικαιρότητα, η εφημερίδα κατέγραψε τη διαδρομή της παροικίας από τα χρόνια της μεταναστευτικής εργασίας έως την ανάδειξη Ελληνοαυστραλών σε θέσεις δημόσιας ευθύνης.Μέσα από τις σελίδες της παρακολούθησε την παρουσία τους σε δημοτικά συμβούλια, κοινοβούλια πολιτειών, στη Δικαιοσύνη, στην ακαδημαϊκή κοινότητα,στον αθλητισμό και στον επιχειρηματικό κόσμο.Με τον τρόπο αυτό συνέβαλε στη διαμόρφωση της ευρύτερης πολυπολιτισμικής αφήγησης της Αυστραλίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μεταναστευτικές κοινότητες στη δημόσια ζωή της χώρας.Τα τελευταία χρόνια, ο Ελληνικός Κήρυκας συνεχίζει την παρεμβατική του παρουσία μέσα από πρωτοβουλίες εθνικής εμβέλειας, όπως τα βραβεία: «», το πρώτο πρόγραμμα στην Αυστραλία αφιερωμένο στην αναγνώριση Ελληνοαυστραλών γυναικών για την ηγετική τους δράση και την προσφορά τους στην παροικία.Το 2025 η εφημερίδα τιμήθηκε με το βραβείο, (Καλύτερο Πολυπολιτισμικό Έντυπο της Χρονιάς) αναγνώριση της δημοσιογραφικής της ποιότητας, της δημόσιας παρέμβασης της και της συμβολής της στην κοινωνική συνοχή.Η διάκριση αυτή επιβεβαίωσε ότι ο Ελληνικός Κήρυκας δεν αποτελεί απλώς μια εφημερίδα της παροικίας, αλλά ένανΣήμερα, από τα πιεστήρια της παλαιάς στοιχειοθεσίας έως τη σύγχρονη ψηφιακή ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, ο Ελληνικός Κήρυκας έχει εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο οργανισμό ενημέρωσης με διεθνές κοινό.Ταυτόχρονα, διατηρεί, ένα από τα πληρέστερα και μακροβιότερα γραπτά τεκμήρια της ζωής της ελληνικής διασποράς παγκοσμίως.Η εκατονταετηρίδα της εφημερίδας θα, σε μια συμβολική αναγνώριση του διαχρονικού της ρόλου στην ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής, του δημόσιου διαλόγου και της πολυπολιτισμικής παρουσίας στην Αυστραλία.