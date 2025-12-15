10 επιστήμονες που ξεχώρισαν το 2025 για τη μοναδική τους ιστορία: Τολμηροί μαχητές και ήρωες της επιστήμης
STORIES
Τεχνητή νοημοσύνη CDC

10 επιστήμονες που ξεχώρισαν το 2025 για τη μοναδική τους ιστορία: Τολμηροί μαχητές και ήρωες της επιστήμης

Το Nature «φωτίζει» τους ανθρώπους πίσω από τις πιο ανατρεπτικές εξελίξεις της χρονιάς - Από τη δημόσια υγεία και τις γονιδιακές θεραπείες μέχρι τα βάθη του ωκεανού και την τεχνητή νοημοσύνη

10 επιστήμονες που ξεχώρισαν το 2025 για τη μοναδική τους ιστορία: Τολμηροί μαχητές και ήρωες της επιστήμης
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Κάθε χρόνο, το Nature δεν επιλέγει να τιμήσει τους «καλύτερους» επιστήμονες, αλλά να αφηγηθεί 10 ιστορίες ανθρώπων που, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, διαμόρφωσαν την επιστήμη μέσα στη χρονιά. Η λίστα Nature’s 10 για το 2025 φέρνει στο προσκήνιο μια αποπεμφθείσα επικεφαλής δημόσιας υγείας, έναν «ντετέκτιβ» των επιστημονικών ανακλήσεων, πρωτοπόρους της γονιδιακής θεραπείας, έναν «αγρότη» κουνουπιών, έναν «διαταράκτη» της τεχνητής νοημοσύνης -ακόμη και ένα μωρό που έγινε σύμβολο της υπερ-εξατομικευμένης ιατρικής.

Η λογική της λίστας είναι απλή: να φωτίσει τάσεις, ανατροπές και ρίσκα στην επιστήμη, μέσα από συγκεκριμένα πρόσωπα. Ας δούμε, λοιπόν, ποιοι είναι οι 10 άνθρωποι του 2025 -και γιατί ξεχώρισαν.

1. Susan Monarez – Η επικεφαλής δημόσιας υγείας που «σήκωσε ανάστημα»

Η Susan Monarez ανέλαβε διευθύντρια των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), του κορυφαίου οργανισμού δημόσιας υγείας των ΗΠΑ. Λιγότερο από έναν μήνα αργότερα, αποπέμφθηκε από τη θέση της. Το Nature τη χαρακτηρίζει «public-health guardian» και συνοψίζει την ιστορία της ως εκείνη της κορυφαίας αξιωματούχου που «στάθηκε υπέρ της επιστήμης και απολύθηκε».

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης