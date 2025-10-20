Η απίστευτη ιστορία του λοχία Μπερτόλντι: Γλίτωσε από τη σφαγή της μεραρχίας Άκουι στην Κεφαλονιά, ένα ναυάγιο και τα γκούλαγκ του Στάλιν

Η σιωπή και η αναγνώριση

Ο άγνωστος σωτήρας

Πέρασαν καμιά εικοσαριά χρόνια, όπως λέει, που κανείς δεν ενδιαφερόταν να μάθει τίποτα. Ώσπου το 2001, μια επίσκεψη του τότε Ιταλού Προέδρου Τσάμπι στην Κεφαλονιά έφερε στο φως τόσο την ιστορία του Μπερτόλντι όσο και άλλων συμπολεμιστών του.Ο Μπερτόλντι επέστρεψε για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά το 1956, ανασυνθέτοντας το παζλ της μνήμης μέσα από επισκέψεις στους τόπους που σημάδεψαν τον χρόνο που πέρασε στο νησί. Ακολούθησαν άλλα επτά ταξίδια, κυρίως για τις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου.Όλα αυτά τα χρόνια, ο Ιταλός λοχίας δεν ξέχασε ποτέ τον σωτήρα του. Τον αναζήτησε μετά τον πόλεμο, αλλά δεν ήξερε πια κανένας τίποτα γι' αυτόν. Στη μνήμη του, όμως, τον έχει βαθιά καταχωρημένο.Άλλωστε, όπως γράφουν οι Σταύρος Τζίμας και Μαρίνα Γούσια, σώθηκε «χάρη στον Γερμανό φασίστα αξιωματικό, τα ωμά βατράχια που έτρωγε στις ουζμπεκικές φυτείες του βαμβακιού και τον "φύλακα άγγελο" της τύχης…».Την ώρα που γραφόταν το βιβλίο, ο Μπρούνο Μπερτόλντι διένυε αισίως το 107ο έτος της πολυκύμαντης ζωής του.Η μαρτυρία του αποτελεί όχι μόνο έναν ύμνο στην ανθρώπινη αντοχή, αλλά και ένα ιστορικό τεκμήριο για τα εγκλήματα που συγκλόνισαν τον 20ό αιώνα.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ