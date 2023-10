Η εμμονή της νεότερης γενιάς με το fast food και ο ρόλος του Instagram

Κλείσιμο

Από την αγάπη για ταμέχρι το συνεχές τσιμπολόγημα, τα ατίθασα και πρωτοπόρα παιδιά της, αγκαλιάζουν όσο κάθε άλλη γενιά την φιλοσοφία του fast food, έχοντας ως γαστρονομικό αλφαβητάρι τους τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Μέχρι τώρα θα πρέπει να ξέρετε ότι οιείναι η γενιά που κάνει τα πάντα διαφορετικά, που εμπνέει και θέτει νέες τάσεις στα κοινωνικά και οικονομικά δρόμενα και υιοθετεί καινούργιες συνήθειες στην καθημερινότητά της. Ένας τομέας που η νέα γενιά φέρεται να λειτουργεί διαφορετικά είναι και αυτός του φαγητού. Συγκεκριμένα τομοιάζει να κατέχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά τους και να είναι ιδιαίτερα περιζήτητο στην κοινότητά τους. Στις τάσεις τους επίσης συγκαταλέγεται και η δοκιμή φαγητού από άλλους πολιτισμούς και κουλτούρες. Φυσικά σε αυτό βοηθάνε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων τα παιδιά της Gen Z - που είναι και τα πιο επιρρεπή στην επιρροή των influencers -, ανακαλύπτουν και εξερευνούν διαφορετικές γεύσεις.Κυριότερα μέσω των δημιουργών και του viral περιεχομένου φαγητού, η Gen Z φαίνεται να χρησιμοποιεί τοως πύλη εισόδου σε άλλες γαστρονομικές κουλτούρες. Μάλιστα, το 68% των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Gen Z, είτε θα συνεχίσει, είτε θα ήθελε να δοκιμάσει φαγητό από άλλη κουλτούρα αφού το ανακαλύψει στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την ετήσια έκθεσητου Instagram.Όμως, τα χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν αυτοί οι ηλεκτρονικά επηρεασμένοι καλοφαγάδες δεν περιλαμβάνουν μόνο τα παραπάνω, αλλά μια λίστα διαφοροποιήσεων στην κουλτούρα της κατανάλωσης του φαγητού τους.Σίγουρα για πολλούς δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι μια γενιά ψηφιακών ιθαγενών λατρεύει να παίρνει φαγητό απ' έξω. Ο λόγος είναι η ταχύτητα, η οποία είναι υψίστης σημασίας για τη γενιά αυτή.Οιφημίζονται για την γρήγορη προσαρμογή τους σε νέες τεχνολογίες και την ταχύτητα με την οποία διαχειρίζονται τα ζητήματα της καθημερινότητάς τους. Για αυτούς είναι πολύ πιο εύκολο και πιθανό κατ’ επέκταση, να παραγγείλουν φαγητό από εφαρμογές που υπόσχονται γρήγορους και άμεσους τρόπους παραγγελίας και παραλαβής. Με έναυσμα αυτό, ορισμένες αλυσίδες - κυρίως στην Αμερική - επανασχεδιάζουν τα εστιατόριά τους για να προσαρμοστούν στην αύξηση της κατανάλωσης εκτός καταστήματος, η οποία επιταχύνθηκε από την πανδημία. Τοέχει ανοίξει καταστήματα με ειδικό χώρο στάθμευσης και ράφια παραλαβής για παραγγελίες από το αμάξι και οδηγούς παράδοσης.Αντίστοιχα το "εστιατόριο του μέλλοντος" της εταιρείας Wingstop, δεν έχει χώρο εστίασης και δεν δέχεται μετρητά, ενώ τοέχει πλέον εστιατόρια που έχουν ενσωματώσει ιμάντες μεταφοράς - σαν να βρισκόμαστε στην παραλαβή αποσκευών του αεροδρομίου - που παραδίδουν τις παραγγελίες στο αυτοκίνητό.Το φαινόμενο φυσικά επεκτείνεται και στην. Πολλά μαγαζιά με μακαρόνια on the go, πίτσες, μπέργκερ, γλυκά στο χέρι και απολαυστικά σμούθι και χυμούς, έχουν κάνει ηχηρή παρουσία στις αθηναϊκές γειτονιές, υιοθετώντας την ταχύτητα του fast food, αλλά επιμένοντας στις υγιεινές πρώτες ύλες.