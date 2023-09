Πώς οι έφηβοι έγιναν λάτρεις της ακριβής κατανάλωσης - Οι 10 μάρκες που έγιναν σύμβολα

Κλείσιμο

Οι Gen Zeders είναι ίσως από τους πιο επιδραστικούς καταναλωτές που αναδεικνύονται τα τελευταία έτη, με τους περισσότερους νέους 13-22 ετών να διαμορφώνουν ένα πολύ συγκεκριμένο αισθητικό προφίλ που δεν αποχωρίζονται, που κυριαρχεί στο Tik Tok και που συνήθως περιλαμβάνει πολύ ακριβά προϊόντα.Αποτελεί την μεγαλύτερη γενιά στον κόσμο αυτή τη στιγμή, η οποία θα καταλάβει το 27% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού μέχρι το 2025, παίρνοντας τα ηνία της παγκόσμιας οικονομίας από τις προηγούμενες γενιές. Πριν φτάσουν εκεί βέβαια, οι νέοι που ανήκουν στην Gen Z, αφήνουν ήδη το στίγμα τους στην κοινωνία, τόσο με την έντονη παρουσία τους στα social media , όσο και με την αισθητική που υιοθετούν. Η γενιά που δεν είχε προϊντερνετική ζωή και που περνάει τον χρόνο της στο διαδίκτυο - το 80% της κάνει online αγορές -, δεν θα μπορούσε παρά να έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο hub που υιοθετεί τα ίδια αντικείμενα που κάνουν έναν Gen- Z, ανεπιτήδευτα κουλ και που μιμούνται εκατομμύρια νέοι ανά την υφήλιο.Κάθε γενιά θέλει να είναι μοναδική, θέλει να αλλάξει τα πράγματα, την βαρετή κανονικότητα και το καταφέρνει. Σε κάθε γενιά αυτή η αντιδραστικότητα, αυτή η ανάγκη για αποφυγή των κατεστημένων απεικονίζεται έντονα στο προσωπικό στυλ των ατόμων που ανήκουν σε αυτήν. Όπως τα all-star converse ήταν δείγμα αντίδρασης στον καθωσπρεπισμό της κοινωνίας των boomers, τα μαύρα μολύβια, τα μαύρα carhartt μπουφάν και τα Nike Air Max - ή απλώς millenials- τα οχήματα των millenials για να δείξουν την θλίψη και την αδιαφορία απέναντι σε ένα κόσμο που τα έχει όλα, έτσι συμβαίνει και με τα αντικείμενα που υιοθετούν στην γκαρνταρόμπα τους οι Gen-Zeders.H νέα γενιά έχει μεταμορφωθεί στους πιο μικρούς - ηλικιακά-, luxury καταναλωτές, που ανεξαρτήτως οικονομικού υποβάθρου, περιοχής και κοινωνικού κύκλου ακολουθεί τις επικρατούσες τάσεις, όσο ακριβές και αν είναι.Ένα κινητό που ξεφεύγει από την σφαίρα της τεχνολογίας. Γίνεται πια ένα πολυτελές αξεσουάρ που κρατιέται ως τσάντα, πορτοφόλι, status statement και αντικείμενο που ενώνει παγκόσμια εκατομμύρια νέους. Τι θα σκεφτόταν άραγε ο δημιουργός του, Steve Jobs , αν ήξερε ότι η συσκευή αυτή δεν χρησιμοποιείται για πολύπλοκους υπολογισμούς, ανάλυση μετοχών και απάντηση email, αλλά για ατελείωτο σκρολάρισμα στο Tik Tok και χιλιάδες σέλφι στο Be real; Η Apple πάντως σίγουρα έχει πετύχει τον σκοπό της.Από το 1966, η The North Face είναι ο ηγέτης στα ρούχα και τον εξοπλισμό για πεζοπορία, σκι, τρέξιμο σε μονοπάτια, κάμπινγκ και άλλες περιπέτειες στην άγρια φύση. Κάποιος θα μπορούσε να πει βέβαια ότι και το κέντρο της Αθήνας αποτελεί μια “ζούγκλα”, για να δικαιολογήσει τις πολλαπλές εικόνες των Gen-Zeders που φορούν και αγοράζουν μετά μανίας τα προϊόντα της εταιρείας αυτής.Το Men’s 1996 Retro Nuptse Jacket, συγκεκριμένα αποτέλεσε για το 2022 και το 2023 ίσως το πιο πολυφορεμένο μπουφάν των νέων. Με τιμή που αγγίζει τα 300 ευρώ, το northface έγινε ένα ρούχο που προφυλάσσει τον επιβάτη του το κρύο και από τον εισάγει στην στυλιστική φιλοσοφία του less is more.Το παπούτσι που έγινε είδωλο μιας ολόκληρης γενιάς και έχει κάνει κατάληψη στο Instagram. Τα κόκκινα με λευκό και λίγο μαύρο, αθλητικά παπούτσια που φόρεσε για πρώτη φορά ο Michael Jordan το 1985 και κόστιζαν μόλις 64 δολάρια, σήμερα κυριαρχούν στην αγορά αθλητικών παπουτσιών, με τιμές που κυμαίνονται από τα 140 έως τα 180 δολάρια. Η Gen-Z στέφει τα Air Jordan ως τα πιο περιζήτητα παπούτσια και ειδικότερα αυτά που ανακαλύπτονται από second hand καταστήματα ή εμπόρους.Ο Shawn Stussy (γεννημένος το 1954) ήταν ένας Καλιφορνέζος κατασκευαστής σανίδων του σερφ. Το λογότυπο που καθόρισε το εμπορικό σήμα της εταιρείας ρουχισμού ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν ο ίδιος έγραφε το επώνυμό του σε χειροποίητες σανίδες με έναν απλό μαρκαδόρο. Σήμερα εκατομμύρια νέοι φορούν τα φούτερ και τα μπλουζάκια με την χαρακτηριστική υπογραφή του, ανάγοντας την Stussy, σε ένα σύμβολο της νέας γενιάς, που ανεξάρτητα από το αν κάνει ή όχι σερφ και skate, αντιλαμβάνεται το coolness του brand και διαθέτει 85 και 150 ευρώ για ένα μονόχρωμο φούτερ.Είναι η fast fashion εκδοχή της εύκολης πολυτέλειας. Ωραία, κομψά σχέδια, αρκετά φθηνά, αλλά όχι τόσο όσο άλλες αλυσίδες καταστημάτων γρήγορης μόδας. Τα Zara δεν υιοθετούν τόσο καταστροφικές για το περιβάλλον πολιτικές δημιουργίας των ρούχων τους, γεγονός που τα κάνουν αρκετά δημοφιλή στην νέα γενιά. Αν και δεν έχουν ακόμα σταθερό εισόδημα, οι genzeders σχηματίζουν ουρές έξω από τα καταστήματα παγκοσμίως, με σκοπό να συμβαδίσουν με τις τάσεις και καταλήγοντας πολλές φορές βέβαια, να μην ξεχωρίζουν μεταξύ τους.Tα περιδέραια του Minas θα μπορούσαν αν είναι μικρά γλυπτά από ασήμι. Ωστόσο, σήμερα κοσμούν τους λαιμούς πολλών νέων, αποτελώντας μια ακριβή δήλωση στυλ που μπορεί να αγγίζει τα 150-350 ευρώ. Πολλά από τα προϊόντα του σχεδιαστή, δημιουργήθηκαν στα τέλη του 70 και αποτελούν πια τα πιο πολυσυζητημένα αξεσουάρ για τους Gen-Zeders.Τα αιωνόβια παπούτσια. Η αυτοκρατορία της Vans καλά κρατεί και δικαίως, αφού είναι τα παπούτσια που έχουν γίνει συνώνυμα με τη αλητεία, την εύκολη καθημερινότητα και την casual αισθητική. Συνεχίζουν να ντύνουν τα πόδια της νέας γενιάς και να αποτελούν τα πιο άνετα και ινσταγκραμικά υποδήματα.