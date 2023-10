Αχιλλέας Μπέος: «Ο πατέρας μας σου έκοψε την οικονομική βοήθεια, γι' αυτό τα λες αυτά» απαντά η κόρη του, Χριστίνα, στην αδερφή της, Eve

Κλείσιμο

Ένα ξέσπασμα κατά της αδερφής της, Eve Beos έκανε η κόρη του Αχιλλέα Μπέου , Χριστίνα (σ.σ. ο δήμαρχος Βόλου έχει και μία τρίτη κόρη, την Αργυρώ).Με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η αδερφή της στράφηκε κατά του πατέρα τους, επειδή της έκοψε την... οικονομική ενίσχυση.Συγκεκριμένα, έγραψε στη δημοσίευσή της: «Επειδή δεν είμαστε το πολυαγαπημένο ριάλιτι σόου της Eve "keeping up with the Kardashians" κι έχει κουράσει όλο αυτό, θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Ουδέποτε αναζήτησα κάποιον δημοσιογράφο για να δώσω συνέντευξη κ ουδέποτε μου ζήτησε ο πατέρας μου να δώσω συνέντευξη για να τον υπερασπιστώ. Ο,τι είπα το είπα γιατί αυτό αισθάνθηκα κ όχι επειδή έχω κάποιο συμφέρον από τον πατέρα μου, ήρθα στην Ελλάδα με τον σύζυγο μου κ δεν είμαι βάρος στον πατέρα μου. Συμφέροντα είχε κ έχει η Eve που όταν κόπηκε η οικονομική βοήθεια, για λόγους που αφορά μόνο την οικογένεια, βγήκε κ είπε όλα αυτά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η "μάνα" μας μας παράτησε κ μας μεγάλωσε ο πατέρας μου κ σίγουρα υπάρχουν πολλοί μάρτυρες όπως οι άνθρωποι που τον βοήθησαν να μας μεγαλώσει κ έζησαν αυτές τις καταστάσεις μαζί μας. Θα μπορούσα να μιλήσω σε έναν από τους δημοσιογράφους που με κατακλύζουν στα τηλέφωνα αλλά δεν ψάχνω κ δεν έχω ανάγκη για 5 λεπτά δημοσιότητας. Έτσι λοιπόν, επιλέγω μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού να αποκαταστήσω την αλήθεια κ μια μεγάλη αδικία στο πρόσωπο του πατέρα μου κ κατεπέκταση στην πραγματική μας οικογένεια. Ο πατέρας μας δεν είναι ομοφοβικός σε αντίθεση με την Eve που την ομοφοβία αυτή της την προκάλεσε η μάνα μας, αυτή η μάνα που κρύβεται πίσω από όλο αυτό το μίσος, την πονηριά κ τα τραύματα που όχι μόνο έχει προκαλέσει αυτή αλλά κ οι σύντροφοι που έβαζε μέσα στα σπίτια μας. Λυπάμαι για όσους είχαν την ανάγκη να την πιστέψουν κ έπεσαν θύμα στο θέατρο της κ τα ψέματα της. Αλλά επειδή όπως είπα κ στην αρχή δεν είμαστε ριάλιτι σόου βάζω μια τελεία εδώ κ δεν συνεχίζω.. άλλωστε οι δικοί μας άνθρωποι ξέρουν την αλήθεια κ αυτό μου φτάνει».Η Χριστίνα Μπέου έκανε αυτή την ανάρτηση,Η 39χρονη κόρη του Αχιλλέα Μπέου, Eve, είχε μιλήσει για 35 λεπτά στο τρανς μοντέλο και αναφέρθηκε στις δηλώσεις που έκανε ο πατέρας της για τους ομοφυλόφιλους και την επίθεση που είχε κάνει, συγκεκριμένα, στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη.«Έχω ζήσει πολλές δύσκολες στιγμές, δεν είναι εύκολος άνθρωπος ο πατέρας μου» δήλωσε στην αρχή της συνέντευξής της.Όπως είπε στην Αμερική που ζει πλέον -στη Βοστώνη- έχει βρει την γαλήνη και ηρεμία που «έλειπε από τη ζωή μου για 39 χρόνια». «Δεν είναι ότι δεν τον αγαπάω, δεν θέλω, όμως, να ζω κοντά του» πρόσθεσε.Όσον αφορά τα ομοφοβικά σχόλια του Αχιλλέα Μπέου, η κόρη του είπε πως «αυτο που βλέπετε, αυτό είναι σαν άνθρωπος».«Είναι ομοφοβικός, μπορεί να μιλήσει με κάποιον που είναι γκέι, αλλά είναι ομοφοβικός» συνέχισε και πρόσθεσε ότι «με τρομάζει (σ.σ. ο Αχιλλέας Μπέος). Δεν πιστεύω αυτά που πιστεύει, δεν είμαστε ίδιοι άνθρωποι».