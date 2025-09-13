Προπονητής Φινλανδίας: «Θέλουμε να γράψουμε ιστορία, πολύ δύσκολο να σταματήσεις τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»

Ο πλέι μέικερ της Φινλανδίας, Μίρο Λιτλ δήλωσε ότι είναι αδύνατο να μαρκάρεις τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ τόνισε την ιστορική σημασία του μικρού τελικού για τη χώρα του