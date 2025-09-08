EuroBasket 2025: Το φοβερό slow motion video της FIBA με τον Γιάννη να... περπατάει στον αέρα και να καρφώνει
Η θεαματική φάση του Αντετοκούνμπο απέναντι στο Ισραήλ αποτυπώθηκε με κινηματογραφικό τρόπο, ξεσηκώνοντας τις εξέδρες και τα social media
Η FIBA παρουσίασε ένα θεαματικό slow motion video από το ματς Ελλάδα – Ισραήλ, στο οποίο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοιάζει να περπατά στον αέρα πριν καρφώσει εντυπωσιακά.
Ο σούπερ σταρ της Εθνικής ομάδας έκλεψε για ακόμη μια φορά την παράσταση στο EuroBasket 2025, με μια φάση που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας. Στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, ο Γιάννης έφυγε στον αιφνιδιασμό και με μόλις μία τρίπλα από το κέντρο του γηπέδου κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι, ξεσηκώνοντας τις εξέδρες.
Η FIBA επέλεξε να παρουσιάσει τη φάση με καλλιτεχνική προσέγγιση, «ντύνοντάς» την με το τραγούδι Wings του Macklemore & Ryan Lewis, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που θυμίζει σκηνή κινηματογραφικής ταινίας.
Τα social media πήραν φωτιά, με τα σχόλια να τονίζουν πως ο Αντετοκούνμπο χρειάζεται μόνο μία ντρίμπλα για να καλύψει ολόκληρο το γήπεδο και να ολοκληρώσει έναν εντυπωσιακό αιφνιδιασμό.
