Eurobasket 2025: Έσβησε τα... φώτα και με τα δύο χέρια στον Τουμπέλις ο Πορζίνγκις - Δείτε την φοβερή τάπα

EUROBASKET 2025
Εθνική Λιθουανίας Κρίσταπς Πορζίνγκις

Ο Λιθουανός καλαθοσφαιριστής είδε τον Λετονό σταρ να τον σταματάει με εντυπωσιακό τρόπο την ώρα που ετοιμάζονταν να καρφώσει

Τάπα ο ορισμός του... έσβησε τα φώτα. 

Συνέβη στο παιχνίδι της Λιθουανίας με την Λετονία για την φάση των «16» του Eurobasket 2025. 

Στην 1η περίοδο και ενώ το σκορ ήταν 16-10 υπέρ της Λιθουανίας ο Αζουόλας Τουμπέλις πήρε την μπάλα και έφτασε κοντά στο καλάθι. 

Ενώ ετοιμαζόταν να καρφώσει τη μπάλα σηκώθηκε ο Κρίσταπς Πορζίνγκις και του... έριξε τάπα με τα δύο χέρια! 




