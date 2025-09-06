Eurobasket 2025: Έσβησε τα... φώτα και με τα δύο χέρια στον Τουμπέλις ο Πορζίνγκις - Δείτε την φοβερή τάπα
Ο Λιθουανός καλαθοσφαιριστής είδε τον Λετονό σταρ να τον σταματάει με εντυπωσιακό τρόπο την ώρα που ετοιμάζονταν να καρφώσει
Τάπα ο ορισμός του... έσβησε τα φώτα.
Συνέβη στο παιχνίδι της Λιθουανίας με την Λετονία για την φάση των «16» του Eurobasket 2025.
Στην 1η περίοδο και ενώ το σκορ ήταν 16-10 υπέρ της Λιθουανίας ο Αζουόλας Τουμπέλις πήρε την μπάλα και έφτασε κοντά στο καλάθι.
Ενώ ετοιμαζόταν να καρφώσει τη μπάλα σηκώθηκε ο Κρίσταπς Πορζίνγκις και του... έριξε τάπα με τα δύο χέρια!
PORZINGIS SAID 'GIMME THAT' 🦄#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/YLpCnSwF1n— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025
