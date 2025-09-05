Eurobasket 2025: «Εσείς πείτε μου πώς να σταματήσουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο», λέει ο Κάρινγκτον
Ο Καντίν Κάρινγκτον του Ισραήλ μίλησε για την κρίσιμη «μάχη» με την Εθνική Ελλάδας στη φάση των «16» του Eurobasket 2025, τονίζοντας ότι ο Αντετοκούνμπο δεν σταματιέται
«Εσείς πείτε μου πώς να σταματήσουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο... » δήλωσε ο Καντίν Κάρινγκτον, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, μετά την πρώτη προπόνηση του Ισραήλ, στην Arena Riga.
Το Ισραήλ θα βρεθεί στον δρόμο της εθνικής Ελλάδας, σε νοκ άουτ αγώνα της φάσης των «16» του Eurobasket 2025, την ερχόμενη Κυριακή (7/9, 21:45) στη Ρίγα.
Ο αντίπαλος της εθνικής προκρίθηκε στους «16» του Eurobasket 2025 καταλαμβάνοντας την 4η θέση, με ρεκόρ νικών - ηττών 3-2, από τον 4ο όμιλο.
Αναλυτικά, ο Καντίν Κάρινγκτον τόνισε πριν από τον κρίσιμο νοκ άουτ αγώνα με την εθνική Ελλάδας:
Σε ερώτηση για το πώς μπορεί το Ισραήλ να σταματήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Κάρινγκτον είπε: «Εσείς πείτε μου πώς να σταματήσουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Προφανώς, ο Γιάννης είναι ένας πολύ καλός παίκτης, παίζει έτσι. Δεν έχει να κάνει τόσο με το να τον σταματήσεις, αλλά να περιορίσεις τη δράση του και όλους τους άλλους που βρίσκονται γύρω του. Θα δούμε πως θα πάει».
Για το αν έχει παρακολουθήσει την εθνική Ελλάδας, εξήγησε: «Είχα την ευκαιρία να τους παρακολουθήσω, ναι. Παίξαμε κιόλας ένα φιλικό νωρίτερα το καλοκαίρι. Προφανώς, ο Γιάννης και πολλοί παίκτες δεν αγωνίζονταν αλλά ξέρουμε πάνω κάτω πώς θέλουν να παίξουν. Ξέρουμε τι θέλουν να κάνουν, ποιοι είναι οι κύριοι παίκτες τους και σε αυτό θα εστιάσουμε».
Για τους Σλούκα και ο Ντόρσεϊ δήλωσε: «Θα πρέπει να τους βγάλουμε έξω από το πλάνο τους. Αν αφήσουμε τις ομάδες να κάνουν αυτό που θέλουν και να μην τους κάνεις να νιώσουν άβολα, τότε το έργο ειναι εύκολο γι αυτους. Πρέπει να τους κάνουμε να νιώσουν άβολα. Προφανώς όπως είπες έχουν καλούς παίκτες στα γκαρντ απλά πρέπει να τους το κάνουμε πιο δύσκολο».
Τέλος, για τη «μάχη» Γιάννης - Αβντίγια και τί πρέπει να κάνουν οι συμπαίκτες του στο Ισραήλ για να βοηθήσουν στο να έρθει η νίκη, επισήμανε: «Κάθε βράδυ είναι διαφορετικό. Το ένα μπορεί να είναι να σκοράρουμε και να βάζουμε καλάθια, το άλλο μπορεί να είναι η άμυνα. Για εμένα προσωπικά αυτό που θέλω να κάνω ό,τι μπορώ κάθε βράδυ, είτε σκοράρω είτε όχι».
