Eurobasket 2025: «Εσείς πείτε μου πώς να σταματήσουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο», λέει ο Κάρινγκτον

Ο Καντίν Κάρινγκτον του Ισραήλ μίλησε για την κρίσιμη «μάχη» με την Εθνική Ελλάδας στη φάση των «16» του Eurobasket 2025, τονίζοντας ότι ο Αντετοκούνμπο δεν σταματιέται