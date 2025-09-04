Eurobasket 2025: Τα σενάρια για να τερματίσει πρώτη η Ελλάδα στον όμιλό της - Με νίκη, μπορεί να «πετάξει» εκτός την Ισπανία
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του Eurobasket 2025 στους δύο πρώτους ομίλους, σχηματίστηκαν ήδη τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια για τη φάση των «16». Η χθεσινή νίκη της Τουρκίας επί της Σερβίας άλλαξε τις ισορροπίες, ενώ όλα πλέον στρέφονται στον αποψινό κρίσιμο αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με την Ισπανία.
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού (4/9, 21:30, ΕΡΤNEWS) και θα κρίνει την κορυφή του Γ’ ομίλου. Η Εθνική, με ρεκόρ 3-1, θέλει τη νίκη που θα την φέρει στην 1η θέση και θα της χαρίσει πιο βατό αντίπαλο στη φάση των «16». Εκεί θα συναντήσει τον τέταρτο του Δ’ ομίλου, πιθανότατα τον ηττημένο του αγώνα Σλοβενία–Ισραήλ. Αν ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, τότε στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λιθουανία (χωρίς τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις) – Λετονία.
Σε περίπτωση πρόκρισης στα ημιτελικά, η πιο ισχυρή αντίπαλος που μπορεί να βρεθεί στον δρόμο της είναι η Τουρκία. Παράλληλα, Γερμανία και Σερβία – δύο από τις ισχυρότερες ομάδες της διοργάνωσης – θα διασταυρωθούν νωρίτερα, πράγμα που σημαίνει πως η Ελλάδα θα τις αντιμετωπίσει μόνο σε πιθανό τελικό.
Ωστόσο, σε περίπτωση ήττας από την Ισπανία, τα δεδομένα αλλάζουν. Αν παράλληλα η Βοσνία/Ερζεγοβίνη επικρατήσει της Γεωργίας, η Εθνική θα τερματίσει 4η στον όμιλο και θα βρεθεί αντιμέτωπη στους «16» με τον πρώτο του Δ’ ομίλου, δηλαδή έναν εκ των Γαλλίας, Πολωνίας ή Ισραήλ. Αν φτάσει στα προημιτελικά μέσα από αυτό το μονοπάτι, τότε πιθανότατα θα συναντήσει τη Σερβία.
Το πιο καθαρό σενάριο για την Εθνική είναι η πρωτιά. Με νίκη επί της Ισπανίας όχι μόνο θα εξασφαλίσει την κορυφή, αλλά θα προκαλέσει και ιστορικό πλήγμα στους Ίβηρες, οι οποίοι θα μείνουν εκτός συνέχειας για πρώτη φορά έπειτα από 33 χρόνια, εφόσον και η Βοσνία νικήσει τη Γεωργία.
Η «γαλανόλευκη», μετά την ήττα από τη Βοσνία (77-80), περιμένει να βρει ξανά ρυθμό και ψυχολογία με την επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, που δίνουν νέα πνοή στην ομάδα. Όλα πλέον κρίνονται από το αποψινό ντέρμπι με την Ισπανία, το οποίο θα καθορίσει το μονοπάτι της Ελλάδας προς τα νοκ-άουτ.
Τα πρώτα 4 ζευγάρια των «16» του Ευρωμπάσκετ (Σάββατο 6/9)
Τουρκία – Σουηδία (12:00)
Γερμανία – Πορτογαλία (15:15)
Λιθουανία – Λετονία (18:30)
Σερβία – Φινλανδία (21:45)
Πλέον υπάρχουν τα εξής σενάρια για την Εθνική ομάδα:
1η: Η Ελλάδα θα βγει πρώτη εάν νικήσει την Ισπανία την ερχόμενη Πέμπτη (4/9) ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα αποτελέσματα στα παιχνίδια του ομίλου.
2η: Αν χάσει από την Ισπανία έως 27 πόντους διαφορά, η Ιταλία νικήσει την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.
3η: Αν χάσει από την Ισπανία με τουλάχιστον 28 πόντους διαφορά, η Ιταλία νικήσει την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.
4η: α) Αν χάσει από την Ισπανία, η Ιταλία νίκησε την Κύπρο και η Βοσνία την Γεωργία.
4η: β) Αν χάσει από την Ισπανία, η Ιταλία χάσει από την Κύπρο και η Βοσνία νικήσει την Γεωργία.
Ελλάδα 3-1
Ιταλία 3-1
Ισπανία 2-2
Βοσνία 2-2
Γεωργία 2-2
Κύπρος 0-4
