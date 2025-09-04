Eurobasket 2025: Τα σενάρια για να τερματίσει πρώτη η Ελλάδα στον όμιλό της - Με νίκη, μπορεί να «πετάξει» εκτός την Ισπανία

Τουρκία – Σουηδία (12:00)

Γερμανία – Πορτογαλία (15:15)

Λιθουανία – Λετονία (18:30)

Σερβία – Φινλανδία (21:45)



Πλέον υπάρχουν τα εξής σενάρια για την Εθνική ομάδα:



1η: Η Ελλάδα θα βγει πρώτη εάν νικήσει την Ισπανία την ερχόμενη Πέμπτη (4/9) ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα αποτελέσματα στα παιχνίδια του ομίλου.



2η: Αν χάσει από την Ισπανία έως 27 πόντους διαφορά, η Ιταλία νικήσει την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.



3η: Αν χάσει από την Ισπανία με τουλάχιστον 28 πόντους διαφορά, η Ιταλία νικήσει την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.



4η: α) Αν χάσει από την Ισπανία, η Ιταλία νίκησε την Κύπρο και η Βοσνία την Γεωργία.



4η: β) Αν χάσει από την Ισπανία, η Ιταλία χάσει από την Κύπρο και η Βοσνία νικήσει την Γεωργία.





Εθνική: Η βαθμολογία στον όμιλό της στο Eurobasket

Ελλάδα 3-1

Ιταλία 3-1

Ισπανία 2-2

Βοσνία 2-2

Γεωργία 2-2

Κύπρος 0-4