Ζάετς για Βαρδινογιάννη: Ήταν σαν δεύτερος πατέρας μου
SPORTS
Βέλιμιρ Ζάετς Γιώργος Βαρδινογιάννης

Ζάετς για Βαρδινογιάννη: Ήταν σαν δεύτερος πατέρας μου

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Βέλιμιρ Ζάετς στον ιστορικό πρόεδρο του Παναθηναϊκού, Γιώργο Βαρδινογιάννη

Ζάετς για Βαρδινογιάννη: Ήταν σαν δεύτερος πατέρας μου
Ο θάνατος του Γιώργου Βαρδινογιάννη βύθισε στο πένθος την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ο Βέλιμιρ Ζάετς έστειλε το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον «καπετάνιο» επισημαίνοντας πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καριέρα του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Βέλιμιρ Ζάετς:

«Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Βαρδινογιάννη με γεμίζει με βαθιά θλίψη. Ο Γιώργος ήταν ο άνθρωπος που με έφερε στην Ελλάδα και μου έδωσε την ευκαιρία να φορέσω τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Για μένα, όμως, ήταν πολύ περισσότερα από αυτό. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου και πάντα ένιωθα ότι ήταν σαν δεύτερος πατέρας για μένα.

Του χρωστάω πάρα πολλά, όχι μόνο για την ευκαιρία που μου έδωσε, αλλά και για όλα όσα σήμαινε για μένα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός και ο Παναθηναϊκός θα κατέχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Θα τον θυμάμαι με αγάπη, σεβασμό και βαθιά ευγνωμοσύνη. Μερικοί άνθρωποι αφήνουν ένα ανεξίτηλο σημάδι στη ζωή σου. Για μένα, ο Γιώργος ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους.

Αντίο, αγαπημένε μου Γιώργο. Σ’ ευχαριστώ για όλα».

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης