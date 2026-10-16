Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Ζάετς για Βαρδινογιάννη: Ήταν σαν δεύτερος πατέρας μου
Ζάετς για Βαρδινογιάννη: Ήταν σαν δεύτερος πατέρας μου
Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Βέλιμιρ Ζάετς στον ιστορικό πρόεδρο του Παναθηναϊκού, Γιώργο Βαρδινογιάννη
Ο θάνατος του Γιώργου Βαρδινογιάννη βύθισε στο πένθος την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ο Βέλιμιρ Ζάετς έστειλε το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον «καπετάνιο» επισημαίνοντας πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καριέρα του.
Αναλυτικά το μήνυμα του Βέλιμιρ Ζάετς:
«Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Βαρδινογιάννη με γεμίζει με βαθιά θλίψη. Ο Γιώργος ήταν ο άνθρωπος που με έφερε στην Ελλάδα και μου έδωσε την ευκαιρία να φορέσω τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Για μένα, όμως, ήταν πολύ περισσότερα από αυτό. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου και πάντα ένιωθα ότι ήταν σαν δεύτερος πατέρας για μένα.
Του χρωστάω πάρα πολλά, όχι μόνο για την ευκαιρία που μου έδωσε, αλλά και για όλα όσα σήμαινε για μένα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός και ο Παναθηναϊκός θα κατέχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.
Θα τον θυμάμαι με αγάπη, σεβασμό και βαθιά ευγνωμοσύνη. Μερικοί άνθρωποι αφήνουν ένα ανεξίτηλο σημάδι στη ζωή σου. Για μένα, ο Γιώργος ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους.
Αντίο, αγαπημένε μου Γιώργο. Σ’ ευχαριστώ για όλα».
Αναλυτικά το μήνυμα του Βέλιμιρ Ζάετς:
«Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Βαρδινογιάννη με γεμίζει με βαθιά θλίψη. Ο Γιώργος ήταν ο άνθρωπος που με έφερε στην Ελλάδα και μου έδωσε την ευκαιρία να φορέσω τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Για μένα, όμως, ήταν πολύ περισσότερα από αυτό. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου και πάντα ένιωθα ότι ήταν σαν δεύτερος πατέρας για μένα.
Του χρωστάω πάρα πολλά, όχι μόνο για την ευκαιρία που μου έδωσε, αλλά και για όλα όσα σήμαινε για μένα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός και ο Παναθηναϊκός θα κατέχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.
Θα τον θυμάμαι με αγάπη, σεβασμό και βαθιά ευγνωμοσύνη. Μερικοί άνθρωποι αφήνουν ένα ανεξίτηλο σημάδι στη ζωή σου. Για μένα, ο Γιώργος ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους.
Αντίο, αγαπημένε μου Γιώργο. Σ’ ευχαριστώ για όλα».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα