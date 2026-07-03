Ποιες ομάδες του Big4 «κοιτάζουν» τον Ρενάτο Σάντσες;
SPORTS

Ποιες ομάδες του Big4 «κοιτάζουν» τον Ρενάτο Σάντσες;

Έντονη κινητικότητα και μπαράζ σεναρίων επικρατούν τις τελευταίες ώρες γύρω από το μέλλον του Ρενάτο Σάντσες, με το όνομά του να γίνεται κεντρικό πρόσωπο στο ελληνικό μεταγραφικό προσκήνιο

Ποιες ομάδες του Big4 «κοιτάζουν» τον Ρενάτο Σάντσες;
Αρχικά, το «Transferfeed» συνέδεσε τον 28χρονο Πορτογάλο μέσο της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για έντονο ενδιαφέρον των «ερυθρολεύκων», μαζί με ομάδες όπως η Μπεσίκτας και η Μπράγκα. Ωστόσο, το σενάριο αυτό είχε πολύ σύντομη ημερομηνία λήξης.

Λίγη ώρα αργότερα, η ίδια η πλευρά του Ολυμπιακού ξεκαθάρισε το τοπίο, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα και ξεκόβοντας κάθε πιθανή σύνδεση με τον παίκτη.

Μετά τη γρήγορη διάψευση από τους Πειραιώτες, το «Transferfeed» επανήλθε ξανά με μια τελείως διαφορετική και άκρως ενδιαφέρουσα διάσταση στην υπόθεση. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι, ο Σάντσες πράγματι προτάθηκε στην Ελλάδα, αλλά όχι στον Ολυμπιακό.

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