Ligue 1: «Χαλαρά» ξανά στην κορυφή η Παρί, 4-0 εκτός έδρας τη Νις, δείτε τα γκολ
Το πρώτο γκολ της καριέρας του στους Παριζιάνους πέτυχε ο 18χρονος Ντρο Φερντάντεθ, που αποκτήθηκε τον Ιανουάριο έναντι 10εκ. ευρώ από τη Μπαρτσελόνα
Χωρίς να συναντήσει προβλήματα, η Παρί πέρασε από την Κυανή Ακτή με 4-0 επί της Νις και επέστρεψε στην κορυφή του «σαμπιονά». Λίγα 24ωρα μετά την επιβλητική πρόκριση επί της Τσέλσι στους «8» του Champions League, οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν και το Σάββατο το βράδυ.
«Καθάρισαν» το ματς με ένα πέναλτι του Νούνο Μέντες στο 42΄ και ένα γκολ του Golden Boy, Ντεζιρέ Ντουέ στο 49΄. Προς το τέλος του αγώνα, το πρώτο γκολ της καριέρας του στην Παρί πέτυχε ο 18χρονος Ντρο Φερντάντεθ, που αποκτήθηκε τον Ιανουάριο έναντι 10εκ. ευρώ από τη Μπαρτσελόνα.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 27ης αγωνιστική και η βαθμολογία στη Ligue 1:
Λανς-Ανζέ 5-1 (13' Τοβέν, 25', 48' Έντουαρντ, 39' Σανγκαρέ, 72' Ουντόλ - 62' Μασίν)
Τουλούζ-Λοριάν 1-0 (84' Εμερσον)
Οσέρ-Μπρεστ 3-0 (24',58' Οκό, 70' Ναμασό)
Νις-Παρί Σεν Ζερμέν 0-4 (42΄πεν Μέντες, 49΄ Ντουέ, 81΄ Ντρο Φερνάντεθ, 85΄ Ζαϊρ Εμερί)
Λιόν-Μονακό 22/3
Μαρσέιγ-Λιλ 22/3
Ρεν-Μετς 22/3
Παρί FC-Χάβρη 22/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 60
Λανς 59 -27αγ.
Μαρσέιγ 49
Λιόν 47
Λιλ 44
Μονακό 43
Ρεν 43
Στρασμπούρ 37 -27αγ.
Τουλούζ 37 -27αγ.
Λοριάν 37 -27αγ.
Μπρεστ 36 -27αγ.
Ανζέ 32 -27αγ.
Παρί FC 28
Νις 27 -27αγ.
Χάβρη 27
Οσέρ 22 -27αγ.
Ναντ 17 -25αγ.
Μετς 13
