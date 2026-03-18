Μπαρτζώκας: Πρέπει να ξεχάσουμε τη Φενέρ, δεν μας ενδιαφέρει η κατάταξη, βίντεο
Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Ταϊρίκ Τζόουνς για τα παιχνίδια με τη Φενέρ και τη Μπασκόνια
Λίγες ώρες μετά τη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Μπασκόνια στο ΣΕΦ και οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Ταϊρίκ Τζόουνς μίλησαν στη Media Day για την 32η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο προπονητής του Ολυμπιακού στην εισαγωγική του τοποθέτηση για το ματς ανέφερε: «Είναι μια ομάδα που έχει επιθετικό ταλέντο και παίζει με μεγάλη ταχύτητα. Για να είμαι ακριβής στο τι θα πω, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου που ήταν μεγάλη επιτυχία για την Μπασκόνια και με αρκετούς τραυματισμούς που έχουν, δείχνουν να έχουν μια πτώση στην απόδοσή της. Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, ο Καμπαρό έκανε προπόνηση χθες και μάλλον θα παίξει. Με βάση τη φιλοσοφία του προπονητή της και παραδοσιακά, είναι μια ομάδα που θέλει να παίζει σε μεγάλη ταχύτητα.
Πρέπει να κάνουμε set up και να έχουμε καλές επιλογές στην επίθεση, όπως αρκετές φορές κάναμε χθες κόντρα στην Φενέρ, έτσι ώστε να ελέγξουμε τον ρυθμό του παιχνιδιού και να κερδίσουμε. Δεν θεωρούμε κανένα παιχνίδι εύκολο, ελπίζω να αποδειχθεί και στην πράξη. Αυτό είπα και στους παίκτες. Αυτό που σου δίνει αποτελέσματα και καλές πορείες στην EuroLeague είναι η σταθερότητα. Να ξεχνάμε γρήγορα και τις καλές και τις κακές εμφανίσεις. Οπότε, όπως ξεχάσαμε την κακή εμφάνιση στο Μόντε-Κάρλο, έτσι να ξεχάσουμε τη χθεσινή εμφάνιση και να παίξουμε καλά αύριο. Ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι η νίκη είναι προδιαγεγραμμένη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι έτσι».
Για την τελική κατάταξη και τα εξ αναβολής παιχνίδια που σιγά-σιγά σβήνονται και αν αυτό βοηθά τον Ολυμπιακό να δει το τοπίο ο κόουτς απάντησε: «Δεν ασχολούμαστε καθόλου με την κατάταξη. Πώς μπορείς να πεις με σιγουριά τι θα γίνει, όταν για παράδειγμα το Ντουμπάι, που πιέζεται αυτή τη στιγμή για να μπει στα play-in, έχασε χθες από την Παρτίζαν. Έχω πολλά παραδείγματα που μπορώ να δώσω. Πολλά παιχνίδια εξ’ αναβολής γίνονται κεκλεισμένων των θυρών, υπάρχουν κάποιες διαφορετικές συνθήκες λόγω των πολέμων. Τα παιχνίδια στην Ισπανία εναντίων των ισραηλινών ομάδων γίνονται κεκλεισμένων των θυρών. Διαμορφώνονται πολλά άλλα πράγματα στην εξέλιξη, τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κοντρολάρουμε άρα ασχολούμαστε μόνο με την ομάδα μας και δεν κοιτάμε τίποτε άλλο».
Σχετικά με τις απουσίες του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε: «Το καλό για εμάς είναι ότι αυτοί που έπαιξαν χθες συν τους τρεις που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής, αύριο θα είναι διαθέσιμοι, εκτός αν προκύψει κάτι καινούργιο. Από τους γιατρούς και τους φυσιοθεραπευτές δεν έχω κάποια ενημέρωση ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα από χθες. Άρα στην ουσία θα κοιτάξουμε να κοουτσάρουμε το παιχνίδι με τους διαθέσιμους παίκτες που έχουμε, οι οποίοι πια είναι αρκετοί».
Για το αν το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός σκόραρε 100 πόντους απέναντι σε μια πολύ καλή άμυνα τον ενθάρρυνε ψυχολογικά: «Δεν θα έλεγα ότι είναι έτσι. Η πλειοψηφία των ερωτήσεων των δημοσιογράφων έχουν να κάνουν με την ψυχολογία της ομάδας. Στο Μονακό ένας παίκτης του 95% στην καριέρα του, έχασε μια βολή κρίσιμη στο τέλος και χάσαμε το ματς. Στο μπάσκετ υπάρχουν απρόβλεπτοι παράγοντες. Το ότι σκοράραμε 104 πόντους απέναντι στην καλύτερη άμυνα ισχύει, αλλά από την άλλη είχαν και απουσίες. Δύο πολύ σημαντικοί τους παίκτες ιδίως στην άμυνα, όπως είναι ο Χολ και ο Μέλι, ήταν έξω. Νομίζω ότι πρέπει να παίρνουμε ως δεδομένο αυτό που έχουμε. Κερδίσαμε χθες μια πολύ καλή ομάδα που φάνηκε, που παίζει με αυτοπεποίθηση γιατί κερδίζει όλη τη χρονιά. Αύριο πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν πρέπει να βγάζουμε μεγάλα συμπεράσματα για το εάν είμαστε σε φόρμα ή όχι. Έχουμε μια καλή ομάδα, αυτό είναι δεδομένο και φαίνεται από την κατάταξη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 14-15 πολύ καλές ομάδες στην EuroLeague και κάποιες από αυτές θα μείνουν εκτός συνέχειας».
Από την πλευρά του ο Ταϊρίκ Τζόουνς ανέφερε για το ματς: «Απλώς πρέπει να βγούμε στο παρκέ και να είμαστε ο εαυτός μας. Είναι μια ομάδα που παλεύει. Πρέπει να παίξουμε physical και να επιβάλουμε το δικό μας στυλ μπάσκετ».
Σε ερώτηση για το πώς ένιωσε παρακολουθώντας το χθεσινό ματς από τον πάγκο, ο Αμερικανός σέντερ σχολίασε: «Είναι δύσκολο, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω, ούτε κάποιος άλλος. Αυτοί είναι οι κανονισμοί. Είναι σίγουρα δύσκολο να μην μπορείς να βγεις στο παρκέ και να παίξεις».
