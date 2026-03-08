Ο Αταμάν αρκέστηκε μόλις σε 12 λέξεις στην flash interview μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ηρακλή
«Δεν κρατήσαμε τη διαφορά και χάσαμε, όλοι μας, όχι μόνο εγώ, ευχαριστώ», ήταν το σύντομο σχόλιο του προπονητή του Παναθηναϊκού
Την ώρα που οι διαιτητές κοιτούσαν το video replay για να δουν αν υπήρχε χρόνος μετά από το καλάθι του Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις, ο Εργκίν Αταμάν έδινε συγχαρητήρια στον Ζόραν Λούκιτς για την τεράστια νίκη του Ηρακλή επί του Παναθηναϊκού, το απόγευμα της Κυριακής (8/3) για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.
Ο Τούρκος προπονητής αποχώρησε αμέσως προς τα αποδυτήρια του Ιβανωφείου, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η ομάδα του απώλεσε προβάδισμα 21 πόντων και ηττήθηκε για τέταρτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα.
Λίγο αργότερα κι αφού Λούκιτς και Έντλερ-Ντέιβις είχαν μιλήσει στην κάμερα της ΕΡΤ, ο Αταμάν γύρισε για να πει 12 λέξεις στο κλείσιμο της τηλεοπτικής μετάδοσης.
«Δεν κρατήσαμε τη διαφορά και χάσαμε. Όλοι μας, όχι μόνο εγώ. Ευχαριστώ» ήταν το σύντομο σχόλιο του προπονητή του Παναθηναϊκού.
