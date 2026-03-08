Ο Αταμάν αρκέστηκε μόλις σε 12 λέξεις στην flash interview μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ηρακλή
SPORTS
Εργκίν Αταμάν Παναθηναϊκός Ηρακλής

Ο Αταμάν αρκέστηκε μόλις σε 12 λέξεις στην flash interview μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ηρακλή

«Δεν κρατήσαμε τη διαφορά και χάσαμε, όλοι μας, όχι μόνο εγώ, ευχαριστώ», ήταν το σύντομο σχόλιο του προπονητή του Παναθηναϊκού

Ο Αταμάν αρκέστηκε μόλις σε 12 λέξεις στην flash interview μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ηρακλή
17 ΣΧΟΛΙΑ
Την ώρα που οι διαιτητές κοιτούσαν το video replay για να δουν αν υπήρχε χρόνος μετά από το καλάθι του Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις, ο Εργκίν Αταμάν έδινε συγχαρητήρια στον Ζόραν Λούκιτς για την τεράστια νίκη του Ηρακλή επί του Παναθηναϊκού, το απόγευμα της Κυριακής (8/3) για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Ο Τούρκος προπονητής αποχώρησε αμέσως προς τα αποδυτήρια του Ιβανωφείου, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η ομάδα του απώλεσε προβάδισμα 21 πόντων και ηττήθηκε για τέταρτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα.

Λίγο αργότερα κι αφού Λούκιτς και Έντλερ-Ντέιβις είχαν μιλήσει στην κάμερα της ΕΡΤ, ο Αταμάν γύρισε για να πει 12 λέξεις στο κλείσιμο της τηλεοπτικής μετάδοσης.

«Δεν κρατήσαμε τη διαφορά και χάσαμε. Όλοι μας, όχι μόνο εγώ. Ευχαριστώ» ήταν το σύντομο σχόλιο του προπονητή του Παναθηναϊκού.

17 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης