Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε, Ορτέγκα και Κλέιτον η αποστολή για τον Πανσερραϊκό
SPORTS
Ολυμπιακός Πανσερραϊκός Super League 1

Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε, Ορτέγκα και Κλέιτον η αποστολή για τον Πανσερραϊκό

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κυριακή (16:00) τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες

Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε, Ορτέγκα και Κλέιτον η αποστολή για τον Πανσερραϊκό
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κυριακή (1/3, 16:00) τον Πανσερραϊκό στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ποντένσε, Κλέιτον και Ορτέγκα.  Ο Ολυμπιακός είναι στη 2η θέση και στο -2 από την ΑΕΚ. 

Η αποστολή του Ολυμπιακού 

Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Πασχαλάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Ρέτσος, Σιπιόνι, Τζολάκης, Μπρούνο, Γιαζίτζι, Λουίς, Ροντινέι, Πιρόλα, Ταρέμι.


