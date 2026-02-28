Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε, Ορτέγκα και Κλέιτον η αποστολή για τον Πανσερραϊκό
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κυριακή (16:00) τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κυριακή (1/3, 16:00) τον Πανσερραϊκό στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ποντένσε, Κλέιτον και Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός είναι στη 2η θέση και στο -2 από την ΑΕΚ.
Η αποστολή του Ολυμπιακού
Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Πασχαλάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Ρέτσος, Σιπιόνι, Τζολάκης, Μπρούνο, Γιαζίτζι, Λουίς, Ροντινέι, Πιρόλα, Ταρέμι.
