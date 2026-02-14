Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Τα βλέμματα στραμμένα στο Λεβαδειακός - Ολυμπιακός
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες σε Μιλάνο και Κορτίνα, το ντέρμπι στο μπάσκετ ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και αγώνες από τη Serie A, τη Bundesliga ξεχωρίζουν στο σημερινό μενού
Η δοκιμασία του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά, ξεχωρίζει στο σημερινό αθλητικό πρόγραμμα, ενώ ο Βόλος υποδέχεται τον Άρη και ο Παναιτωλικός τον Αστέρα Τρίπολης στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League.
Στο μπάσκετ, ξεχωρίζει το ντέρμπι δικεφάλων ΠΑΟΚ-ΑΕΚ για την 19η αγωνιστική.
Παράλληλα, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Μιλάνο και την Κορτίνα, αγώνες από τη Serie A, τη Bundesliga, καθώς και πλήθος άλλων σημαντικών διοργανώσεων, θα κρατήσουν τους φίλους του αθλητισμού σε εγρήγορση.