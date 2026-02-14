Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Τα βλέμματα στραμμένα στο Λεβαδειακός - Ολυμπιακός

Κλείσιμο

Η δοκιμασία του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά, ξεχωρίζει στο σημερινό αθλητικό πρόγραμμα, ενώ ο Βόλος υποδέχεται τον Άρη και ο Παναιτωλικός τον Αστέρα Τρίπολης στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League.Στο μπάσκετ, ξεχωρίζει το ντέρμπι δικεφάλων ΠΑΟΚ-ΑΕΚ για την 19η αγωνιστική.Παράλληλα, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Μιλάνο και την Κορτίνα, αγώνες από τη Serie A, τη Bundesliga, καθώς και πλήθος άλλων σημαντικών διοργανώσεων, θα κρατήσουν τους φίλους του αθλητισμού σε εγρήγορση.11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα14:15 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρτον – Γουέστ Χαμ Emirates FA Cup13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα15:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Θέλτα La Liga EA Sports15:00 Action 24 Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου Super League 215:00 Mega News Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης Πόλο Α1 Ανδρών16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Κόμο – Φιορεντίνα Serie A16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Ολυμπιακός GBL