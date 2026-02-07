Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Γιάννης Αντετοκούνμπο: To Μιλγουόκι αποθέωσε τον Greek Freak λίγο μετά τη λήξη του trade deadline, φώναζαν «MVP»
Οι Μπακς επέλεξαν έναν συμβολικό τρόπο για να τον συγχαρούν για την 10η συνεχόμενη επιλογή του για το All Star Game
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρέμεινε στο Μιλγουόκι, καθώς οι Μπακς ξεκαθάρισαν στις ομάδες πως δεν τον παραχωρούν και στην πρώτη του παρουσία στο Fiserv Forum μετά το trade deadline, ο Έλληνας στα αποθεώθηκε.
Οι Μπακς επέλεξαν έναν συμβολικό τρόπο για να τον συγχαρούν για την 10η συνεχόμενη επιλογή του για το All Star Game, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται με την οικογένειά του στο Fiserv Forum και τους Μπόμπι Πόρτις και Θανάση Αντετοκούνμπο να παίρνουν το μικρόφωνο και τον αποθεώνουν.
Η ιαχή «MVP» ακούστηκε, όχι μόνο στο Fiserv Forum, αλλά σε ολόκληρο το Μιλγουόκι, με τον κόσμο να δείχνει με αυτόν τον τρόπο την αγάπη και την εκτίμησή του στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για όσα είναι και για όσα έχει προσφέρει στην ομάδα και την πόλη.
«Είμαι περήφανος για σένα, η ομάδα είναι περήφανη για σένα, όλοι είναι περήφανοι για σένα», είπε ο αδελφός του Γιάννη, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, με τον Μπόμπι Πόρτις να αναφέρει από πλευράς του πως «Θέλουμε να συγχαρούμε τον συμπαίκτη μας, Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έγινε ξανά All-Star. Εκτιμάμε όσα κάνεις για την πόλη, για την ομάδα, για την οικογένειά σου, συγχαρητήρια».
Η αποθέωση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:
"I'm proud of you... the team is proud of you... everybody is proud of you."— NBA (@NBA) February 7, 2026
Before IND/MIL, Bobby Portis and Thanasis honored Giannis on being selected to his 10th consecutive All-Star Game ⭐️ pic.twitter.com/jhVi6nTT32
