Απίστευτο σκηνικό στη Βραζιλία: Τερματοφύλακας ζήτησε... τάιμ άουτ για να πάει τουαλέτα, δείτε βίντεο

Λίγο μετά την έναρξη του Β' ημιχρόνου της αναμέτρησης Μπέτιμ - Κρουζέιρο, ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα καθώς ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων έπρεπε να πάει στην... τουαλέτα