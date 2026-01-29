Μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟΚ: Αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Κωνσταντέλιας στο ματς με τη Λιόν, χάνει τον πρώτο νοκ-άουτ αγώνα στα πλέι οφ
Μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟΚ: Αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Κωνσταντέλιας στο ματς με τη Λιόν, χάνει τον πρώτο νοκ-άουτ αγώνα στα πλέι οφ
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα λείψει από το πρώτο νοκ-άουτ αγώνα στην ενδιάμεση φάση του Europa League
Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να αγωνίζεται κόντρα στη Λιόν χωρίς το μεγάλο του αστέρι, αφού ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποβλήθηκε στο 41ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Την πρώτη την πήρε για διαμαρτυρία, μετά την ισοφάριση των Γάλλων, ζητώντας φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Μετά από ένα πεντάλεπτο, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έχασε τη μπάλα στη μεσαία γραμμή και υπέπεσε σε φάουλ για να σταματήσει την αντεπίθεση.
Έτσι ο ΠΑΟΚ χάνει ένα μεγάλο όπλο του για τη συνέχεια του αγώνα με τη Λιόν στη Γαλλία.
Ο Κωνσταντέλιας θα λείψει από το πρώτο νοκ-άουτ αγώνα στην ενδιάμεση φάση του Europa League.
Την πρώτη την πήρε για διαμαρτυρία, μετά την ισοφάριση των Γάλλων, ζητώντας φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Μετά από ένα πεντάλεπτο, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έχασε τη μπάλα στη μεσαία γραμμή και υπέπεσε σε φάουλ για να σταματήσει την αντεπίθεση.
Έτσι ο ΠΑΟΚ χάνει ένα μεγάλο όπλο του για τη συνέχεια του αγώνα με τη Λιόν στη Γαλλία.
Ο Κωνσταντέλιας θα λείψει από το πρώτο νοκ-άουτ αγώνα στην ενδιάμεση φάση του Europa League.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα