Μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟΚ: Αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Κωνσταντέλιας στο ματς με τη Λιόν, χάνει τον πρώτο νοκ-άουτ αγώνα στα πλέι οφ
SPORTS
ΠΑΟΚ Λιόν Europa League Γιάννης Κωνσταντέλιας

Μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟΚ: Αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Κωνσταντέλιας στο ματς με τη Λιόν, χάνει τον πρώτο νοκ-άουτ αγώνα στα πλέι οφ

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα λείψει από το πρώτο νοκ-άουτ αγώνα στην ενδιάμεση φάση του Europa League

Μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟΚ: Αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Κωνσταντέλιας στο ματς με τη Λιόν, χάνει τον πρώτο νοκ-άουτ αγώνα στα πλέι οφ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να αγωνίζεται κόντρα στη Λιόν χωρίς το μεγάλο του αστέρι, αφού ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποβλήθηκε στο 41ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη κάρτα. 

Την πρώτη την πήρε για διαμαρτυρία, μετά την ισοφάριση των Γάλλων, ζητώντας φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Μετά από ένα πεντάλεπτο, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έχασε τη μπάλα στη μεσαία γραμμή και υπέπεσε σε φάουλ για να σταματήσει την αντεπίθεση. 

Έτσι ο ΠΑΟΚ χάνει ένα μεγάλο όπλο του για τη συνέχεια του αγώνα με τη Λιόν στη Γαλλία. 

Ο Κωνσταντέλιας θα λείψει από το πρώτο νοκ-άουτ αγώνα στην ενδιάμεση φάση του Europa League.

2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης