Μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟΚ: Αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Κωνσταντέλιας στο ματς με τη Λιόν, χάνει τον πρώτο νοκ-άουτ αγώνα στα πλέι οφ