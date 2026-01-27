Europa League: Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποφάσισαν η κερκίδα τους στη Λιόν να μείνει κλειστή
Europa League: Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποφάσισαν η κερκίδα τους στη Λιόν να μείνει κλειστή

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ που είχαν ξεκινήσει το ταξίδι για την πόλη της Γαλλίας, αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα , συγκλονισμένοι από την απώλεια των συνοπαδών τους

Europa League: Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποφάσισαν η κερκίδα τους στη Λιόν να μείνει κλειστή
Το ταξίδι που περίμεναν με ανυπομονησία, εξελίχθηκε σε θρήνο. Επτά νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους, κι άλλα τρία βρίσκονται σε νοσοκομείο της Ρουμανίας με την ελπίδα όλων ότι θα τα καταφέρουν να βγουν νικητές...

Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα με θύματα νεαρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα, με τους υπόλοιπους φίλους του Δικεφάλου που είχαν ξεκινήσει με κάθε μέσο το δικό τους ταξίδι προς την πόλη της Γαλλίας, να παίρνουν την απόφαση να μην βρεθεί κανείς στο Groupama Stadium.

Ήδη από  την πρώτη στιγμή που έμαθαν τα θλιβερά νέα κάποια λεωφορεία ξεκινήσαν αμέσως από την Ουγγαρία το ταξίδι της επιστροφής για να βρεθούν στο πλευρό των τραυματιών και αργά το βράδτ οι οργανωμένοι αποφάσισαν ότι η κερκίδα των φιλοξενούμενων στο γηπεδο της Λιόν θα μείνει κλειστή την Πέμπτη.
