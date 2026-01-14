Με γκολ του Μανέ η Σενεγάλη στον τελικό του Κόπα Άφρικα 1-0 την Αίγυπτο του Σαλάχ, δείτε βίντεο

Η Σενεγάλη, πρωταθλήτρια Αφρικής το 2021, έκανε τη μίνι-έκπληξη καθώς νίκησε την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ -εκ των μεγάλων φαβορί για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025- με 1-0 στον πρώτο ημιτελικό κι εξασφάλισε την παρουσία της στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (18/1), όπου θα περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Νιγηρία.











Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι σημείωσε ο ηγέτης των Σενεγαλέζων, Σαντιό Μανέ, με εξαιρετικό σουτ στο 78ο λεπτό.







Αναλυτικά τα αποτελέσματα στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

Ημιτελικοί

14/1/2026

Σενεγάλη - Αίγυπτος 1-0

Μαρόκο - Νιγηρία 21:00

Μικρός Τελικός

17/1/2026 18:00

Τελικός

18/1/2026 21:00

Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ