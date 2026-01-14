Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Με γκολ του Μανέ η Σενεγάλη στον τελικό του Κόπα Άφρικα 1-0 την Αίγυπτο του Σαλάχ, δείτε βίντεο
Ο Σαντιό Μανέ σκόραρε στο 78' και έστειλε την Σενεγάλη στον τελικό της Κυριακής
Η Σενεγάλη, πρωταθλήτρια Αφρικής το 2021, έκανε τη μίνι-έκπληξη καθώς νίκησε την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ -εκ των μεγάλων φαβορί για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025- με 1-0 στον πρώτο ημιτελικό κι εξασφάλισε την παρουσία της στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (18/1), όπου θα περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Νιγηρία.
Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι σημείωσε ο ηγέτης των Σενεγαλέζων, Σαντιό Μανέ, με εξαιρετικό σουτ στο 78ο λεπτό.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:
Ημιτελικοί
14/1/2026
Σενεγάλη - Αίγυπτος 1-0
Μαρόκο - Νιγηρία 21:00
Μικρός Τελικός
17/1/2026 18:00
Τελικός
18/1/2026 21:00
Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ
