Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Κηφισιά: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μιγκέλ Λαμέγο Ταβάρες υπό μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό
Κηφισιά: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μιγκέλ Λαμέγο Ταβάρες υπό μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό
Στην ομάδα των βορείων προαστίων ο 26χρονος Πορτογάλος εξτρέμ με τη μορφή δανεισμού
Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση απόκτησης του 23άχρονου Δημήτρη Θεοδωρίδη, η Κηφισιά ανακοίνωσε και την προσθήκη του Μιγκέλ Λαμέγο Ταβάρες υπό μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό.
Στη σχετική ανακοίνωση της Κηφισιάς αναφέρεται:
«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Miguel Lamego Tavares, ο οποίος αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός.
Γεννημένος στις 29 Ιανουαρίου 1999 στη Vila Nova de Gaia της Πορτογαλίας, ο Miguel Lamego Tavares ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της União Nogueirense FC της Πορτογαλίας για να ακολουθήσει η Amarante.
Το καλοκαίρι του 2022 μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Β’ με τον οποίο αγωνίστηκε στη Super League 2 για δύο διαδοχικές σεζόν (2022/23 & 2023/24). Στη δεύτερη τη τάξει εθνική κατηγορία έχει αγωνιστεί επίσης με τα χρώματα του Μακεδονικού και της Παναχαϊκής. Σε συνολικά 45 συμμετοχές στη Super League 2 έχει σημειώσει 12 γκολ και έχει δώσει 7 ασίστ.
Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».
Στη σχετική ανακοίνωση της Κηφισιάς αναφέρεται:
«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Miguel Lamego Tavares, ο οποίος αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός.
Γεννημένος στις 29 Ιανουαρίου 1999 στη Vila Nova de Gaia της Πορτογαλίας, ο Miguel Lamego Tavares ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της União Nogueirense FC της Πορτογαλίας για να ακολουθήσει η Amarante.
Το καλοκαίρι του 2022 μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Β’ με τον οποίο αγωνίστηκε στη Super League 2 για δύο διαδοχικές σεζόν (2022/23 & 2023/24). Στη δεύτερη τη τάξει εθνική κατηγορία έχει αγωνιστεί επίσης με τα χρώματα του Μακεδονικού και της Παναχαϊκής. Σε συνολικά 45 συμμετοχές στη Super League 2 έχει σημειώσει 12 γκολ και έχει δώσει 7 ασίστ.
Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».
View this post on Instagram
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα