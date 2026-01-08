Ρεπορτάζ Basketnews για τη Euroleague: «Οι ομάδες που δεν είναι μέτοχοι φτιάχνουν δικό τους οργανισμό»

Νέος οργανισμός από τους μη-μετόχους της EuroLeague αναμένεται να συσταθεί, σύμφωνα με το Basketnews, ενώ στις ομάδες που πρόκειται να τον δημιουργήσουν εμπλέκεται και ο ΠΑΟΚ