Euroleague: Δοκιμασία απόψε του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο
Στις 19:45 το παιχνίδι των ερυθρόλευκων στην Τουρκία και η ομάδα του Αεργκίν Αταμάν παίζει με τους Ιταλούς στις 21:15
Η κανονική περίοδος στη EuroLeague βρίσκεται στου δρόμου τα μισά και το βράδυ της Τρίτης 6/1 οι ομάδες ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, αρχής γενομένης από τον αγώνα του Ολυμπιακού στην Ulker Sports Arena απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (19:45).
Οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν ιδανικά τον πρώτο γύρο με το «διπλό» στο Telekom Center Athens απέναντι στον Παναθηναϊκό και πλέον στρέφονται στο ματς με τη Φενέρ. Στο μεσοδιάστημα ενισχύθηκαν με την προσθήκη του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για λογαριασμό των Πειραιωτών. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports 4HD.
Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα (21:15).
Στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού συμμετείχε κανονικά ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, μετά το σφίξιμο που ένιωσε στη γάμπα πριν από την αναμέτρηση με την Καρδίτσα, όπου είχε προφυλαχθεί. Πλέον, μένει να φανεί αν θα χρησιμοποιηθεί από τον Αταμάν, ο οποίος δεν υπολογίζει στον Ντίνο Μήτογλου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
Τρίτη 6/1
19:45 Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός
20:30 Μονακό - Παρτίζαν
21:00 Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια
21:00 Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Dubai Basketball
21:15 Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Βαλένθια 13-6
Χάποελ Τελ Αβίβ 13-6
* Φενέρμπαχτσε 12-6
Μονακό 12-7
Παναθηναϊκός 12-7
Μπαρτσελόνα 12-7
* Ολυμπιακός 11-7
Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8
Ερυθρός Αστέρας 11-8
Ρεάλ Μαδρίτης 11-8
Βίρτους Μπολόνια 9-10
Αρμάνι Μιλάνο 9-10
Dubai Basketball 9-10
Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-11
Παρί 6-13
Μπασκόνια 6-13
Αναντολού Εφές 6-13
Μπάγερν Μονάχου 6-13
Βιλερμπάν 6-13
Παρτίζαν 6-13
Πηγή: gazzetta.gr
