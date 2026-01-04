Πεντάρα η Ρεάλ, η Σίτι 1-1 με Τσέλσι, γκέλες για Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δείτε γκολ από τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Η «βασίλισσα» διέλυσε 5-1 την Μπέτις με χατ τρικ του Γκαρθία - Τριάρα της Τορίνο στη Βερόνα, η Νάπολι πέρασε με 0-2 από την Λάτσιο, η Φιορεντίνα πήρε ανάσα 1-0 την Κρεμονέζε
Κι αυτό διότι η Τσέλσι δεν επέτρεψε στη Μάντσεστερ Σίτι να πάρει το «τρίποντο» στο «Ετιχαντ», με το τελικό 1-1 να... γράφεται στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με το γκολ ισοφάρισης από τον Έντσο Φερνάντες. Μέχρι τότε η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα κρατούσε τους τρεις βαθμούς από το γκολ του Ρέιντερς στο 42΄.
Πλέον, η Άρσεναλ ξέφυγε με +6 βαθμούς από το συγκρότημα του Γκουαρντιόλα, αλλά και από την Αστον Βίλα και κρατά την κατάσταση στα χέρια της.
Νέο «στραβοπάτημα» για τη Λίβερπουλ σε φινάλε «θρίλερ» στο «Κρέιβεν Κότατζ» του Λονδίνου. Μετά το 0-0 εντός έδρας με τη Λιντς, οι πρωταθλητές αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 με την Φούλαμ, σε ματς που στο φινάλε του «έσπασαν καρδιές».
Με το γκολ του Χάκπο στο 90΄+4 οι πρωταθλητές φάνηκε πώς θα έφευγαν με το «διπλό», ωστόσο, την τελευταία λέξη στο ματς είπε ο Ριντ με την οβίδα που εξαπέλυσε στο 90'+7, χαρίζοντας στους γηπεδούχους το βαθμό της ισοπαλίας.
Η Νιούκαστλ νίκησε με 2-0 την παραπαίουσα το τελευταίο διάστημα Κρίσταλ Πάλας. Η Τότεναμ αν και προηγήθηκε παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στη Σάντερλαντ, ενώ η Μπρέντφορντ πέρασε πολύ εύκολα μέσα από το «Χιλ Ντίκινσον» με το εμφατικό 4-2 επί της Έβερτον.
Άλλο ένα πολύ σημαντικό βαθμό στη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού απέσπασε η Λιντς. Μετά το 0-0 στο «Ανφιλντ» απέναντι στη Λίβερπουλ, τα «παγώνια» κατάφεραν να μην ηττηθούν ούτε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ελαντ Ρόουντ» με το τελικό 1-1 να φέρνει τους γηπεδούχους στο +8 από την 18η Γουέστ Χαμ.
Ένα ξέσπασμα της Ρεάλ Μαδρίτης στο ξεκίνημα του β' μέρους στάθηκε αρκετό για τη «βασίλισσα» να κάνει «πάρτι» κόντρα στην Μπέτις στο «Μπερναμπέου» και με το εμφατικό 5-1 να μειώσει στο -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, μετά από 18 αγωνιστικές στη LaLiga.
Η Σεβίλλη ήταν το μεγάλο φαβορί απέναντι στη Λεβάντε, την ουραγό μέχρι και τη σέντρα της αναμέτρησης, ωστόσο, η ομάδα από τη Βαλένθια «τιμώρησε» τους Ανδαλουσιάνους μέσα στο «Σάντσεθ Πιθχουάν». Με το εμφατικό 3-0 οι φιλοξενούμενοι «ξεκόλλησαν» από την τελευταία θέση (έχουν και ματς λιγότερο) υποχρεώνοντας σε μια ακόμη δύσκολη βραδιά τον Αλμέιδα.
Εκτός έδρας νίκη-«χρυσάφι» πήρε η Τζιρόνα καθώς πέρασε με 2-1 από την Πάλμα της Μαγιόρκα και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα.
Η Βερόνα «καιγόταν» για το «τρίποντο», ωστόσο, η Τορίνο ήταν η ομάδα που έφυγε με τη νίκη (3-0) από το «Μαρκ Αντόνιο Μπεντεγκόντι». Επί της ουσίας η «γκρανάτα»... καθάρισε με την παραμονή της και ταυτόχρονα έβαλε «φωτιά» στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού με τις τρεις τελευταίες ομάδες να έχουν από 12 βαθμούς!
Μία αγωνιστική πριν το φινάλε του Α' γύρου η εκ των ουραγών της Serie A, Φιορεντίνα, πέτυχε τεράστια νίκη επί της Κρεμονέζε (1-0) στο «Αρτέμιο Φράνκι» κι «έπιασε» στους 12 βαθμούς τις Πίζα και Βερόνα.
Premier League (20η αγωνιστική)
Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1 (45'+1 Γουότκινς, 49', 73' ΜακΓκιν - 61' Γκιμπς-Γουάιτ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπράιτον-Μπέρνλι 2-0 (29' Ρούτερ, 47' Αγιάρι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουλβς-Γουέστ Χαμ 3-0 (4' Αρίας, 31' πέν. Χουάνγκ Χι-Τσαν, 41' Μανέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Άρσεναλ 2-3 (10' Εβανίλσον, 77' Κρουπί - 16' Γκάμπριελ, 54', 71' Ράις) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1 (62' Ααρονσον - 65' Κούνια) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Έβερτον-Μπρέντφορντ 2-4 (66' Μπέτο, 90'+4 Μπάρι - 11',51',88' Τιάγκο, 50' Κόλινς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φούλαμ-Λίβερπουλ 2-2 (17' Γουίλσον, 90'+7 Ριντ - 57' Βιρτς, 90'+4 Χάκπο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νιούκαστλ-Κρίσταλ Πάλας 2-0 (71' Γκιμαράες, 78' Τιαό) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τότεναμ-Σάντερλαντ 1-1 (30' Ντέιβις - 80' Μπρομπέι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι 1-1 (42' Ρέιντερς - 90'+4 Φερνάντες) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)
Άρσεναλ 48
Μάντσεστερ Σίτι 42
Άστον Βίλα 42
Λίβερπουλ 34
Τσέλσι 31
Μάντσεστερ Γ. 31
Μπρέντφορντ 30
Σάντερλαντ 30
Νιούκαστλ 29
Μπράιτον 28
Φούλαμ 28
Έβερτον 28
Τότεναμ 27
Κρίσταλ Πάλας 27
Μπόρνμουθ 23
Λιντς 22
Νότιγχαμ Φόρεστ 18
Γουέστ Χαμ 14
Μπέρνλι 12
Γουλβς 6
Ράγιο Βαγιεκάνο-Χετάφε 1-1 (45'+1 ντε Φρούτος)
Θέλτα-Βαλένθια 4-1 (33' πέν, 59' Ιγκλέσιας, 83' Ελ Αμπντελαουΐ, 90'+5 Άλβαρες - 70' Πεπέλου)
Οσασούνα- Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1 (34' Ρ. Γκαρσία - 71' Γκουρουθέτα)
Έλτσε-Βιγιαρεάλ 1-3 (30' Νέτο - 7' Μολέιρο, 13' Μικαουτάτζε, 83' Πεντράσα)
Εσπανιόλ- Μπαρτσελόνα 0-2 (86' Όλμο, 90' Λεβαντόφσκι)
Σεβίλλη-Λεβάντε 0-3 (45'+2 Λοσάδα, 77' Έσπι, 90'+4 Άλβαρες)
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπέτις 5-1 (20',50',82' Γκαρθία, 56' Ασένσιο, 90'+3 Φραν Γκαρσία - 66' Ερνάντες)
Αλαβές-Οβιέδο 1-1 (69΄ Μπογέ - 56΄ Βίνιας)
Μαγιόρκα- Τζιρόνα 1-2 (90+1΄πεν. Μουρίτσι - 25΄ Τσιγκάνκοφ, 63΄πεν. Βάνατ)
Ρεάλ Σοσιεδάδ- Ατλέτικο Μαδρίτης
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (18αγ.)
Μπαρτσελόνα 49 -19αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 45 -19αγ.
Βιγιαρεάλ 38 -17αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 37
Εσπανιόλ 33
Ρεάλ Μπέτις 28
Θέλτα 26
Αθλέτικ Μπιλμπάο 24 -19αγ.
Έλτσε 22
Χετάφε 21 -19αγ.
Σεβίλη 20
Οσασούνα 19
Ράγιο Βαγεκάνο 19
Αλαβές 19
Τζιρόνα 18
Μαγιόρκα 18
Ρεάλ Σοσιεδάδ 17 -17αγ.
Βαλένθια 16
Λεβάντε 13 -17αγ.
Ρεάλ Οβιέδο 12
Serie A (18η αγωνιστική)
Κάλιαρι-Μίλαν 0-1 (50' Λεάο)
Κόμο-Ουντινέζε 1-0 (18΄ πεν. Ντα Κούνια)
Τζένοα-Πίζα 1-1 (15' Κολόμπο - 38' Λερις)
Σασουόλο-Πάρμα 1-1 (12' Τόρστβεντ - 24' Πελεγκρίνο)
Γιουβέντους-Λέτσε 1-1 (49' ΜακΚένι - 45'+2 Μπάντα)
Αταλάντα-Ρόμα 1-0 (12' Σκαλβίνι)
Λάτσιο-Νάπολι 0-2 (13' Σπινατσόλα, 32' Ραχμάνι)
Φιορεντίνα-Κρεμονέζε 1-0 (90'+2 Κιν)
Βερόνα-Τορίνο 0-3 (10' Σιμεόνε, 87' Κασαντέι, 90'+1 Νιέ)
Ίντερ-Μπολόνια
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)
Μίλαν 38
Νάπολι 37
Ίντερ 36 -16αγ.
Ρόμα 33
Γιουβέντους 33
Κόμο 30 -17αγ.
Μπολόνια 26 -16αγ.
Λάτσιο 24
Σασουόλο 23
Τορίνο 23
Αταλάντα 22
Ουντινέζε 22
Κρεμονέζε 21
Πάρμα 18 -17αγ.
Κάλιαρι 18
Λέτσε 17 -17αγ.
Τζένοα 15
Βερόνα 12 -17αγ.
Φιορεντίνα 12
Πίζα 12
