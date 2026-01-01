Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Λίβερπουλ - Λιντς και το Σάντερλαντ - Μάντσεστερ Σίτι
Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Λίβερπουλ - Λιντς και το Σάντερλαντ - Μάντσεστερ Σίτι
Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημερινών αγώνων στη Premier League και το Tσάμπιονσιπ
Πρώτη μέρα του χρόνου σήμερα και η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς στην Αγγλία, όπου οι αγώνες παίζονται κανονικά.
Το ρόδι «σπάει» στις 14:30 με την Μπλάκμπερν στην δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου να υποδέχεται στην έδρα της την Ρέξαμ (Cosmote Sport 4). Αργότερα στις 17:00 η Σάουθαμπτον φιλοξενεί την Μίλγουολ (Cosmote Sport 1), ενώ την ίδια ώρα η Κάρντιφ στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας θα ταξιδέψει στην έδρα της Γουίκομ (Cosmote Sport 2). Τέλος στις 19:30 η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ θα υποδεχθεί την Λέστερ (Cosmote Sport 1).
Αναφορικά με την Premier League η δράση ξεκινάει στις 19:30 με την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ να υποδέχεται στο «Άνφιλντ» την Λιντς (Nova Sports Premier League), ενώ την ίδια ώρα στο Λονδίνο η Κρίσταλ Πάλας θα αναμετρηθεί με την Φούλαμ (Nova Sports Prime). Tέλος, στις 22:00 η «νεοφώτιστη» Σάντερλαντ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι (Nova Sports Premier League) και η Μπρέντφορντ την Τότεναμ (Nova Sports Prime).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
Μπλάκμπερν - Ρέξαμ (14:30, Cosmote Sport 4)
Σάουθαμπτον - Μίλγουολ (17:00, Cosmote Sport 1)
Γουίκομ - Κάρντιφ (17:00, Cosmote Sport 2)
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Λέστερ (19:30, Cosmote Sport 1)
Λίβερπουλ - Λιντς (19:30, Nova Sports Premier League)
Κρίσταλ Πάλας - Φούλαμ (19:30, Nova Sports Prime)
Σάντερλαντ - Μάντσεστερ Σίτι (22:00, Nova Sports Premier League)
Μπρέντφορντ - Τότεναμ (22:00, Nova Sports Prime)
Πηγή: gazzetta.gr
Το ρόδι «σπάει» στις 14:30 με την Μπλάκμπερν στην δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου να υποδέχεται στην έδρα της την Ρέξαμ (Cosmote Sport 4). Αργότερα στις 17:00 η Σάουθαμπτον φιλοξενεί την Μίλγουολ (Cosmote Sport 1), ενώ την ίδια ώρα η Κάρντιφ στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας θα ταξιδέψει στην έδρα της Γουίκομ (Cosmote Sport 2). Τέλος στις 19:30 η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ θα υποδεχθεί την Λέστερ (Cosmote Sport 1).
Αναφορικά με την Premier League η δράση ξεκινάει στις 19:30 με την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ να υποδέχεται στο «Άνφιλντ» την Λιντς (Nova Sports Premier League), ενώ την ίδια ώρα στο Λονδίνο η Κρίσταλ Πάλας θα αναμετρηθεί με την Φούλαμ (Nova Sports Prime). Tέλος, στις 22:00 η «νεοφώτιστη» Σάντερλαντ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι (Nova Sports Premier League) και η Μπρέντφορντ την Τότεναμ (Nova Sports Prime).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
Μπλάκμπερν - Ρέξαμ (14:30, Cosmote Sport 4)
Σάουθαμπτον - Μίλγουολ (17:00, Cosmote Sport 1)
Γουίκομ - Κάρντιφ (17:00, Cosmote Sport 2)
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Λέστερ (19:30, Cosmote Sport 1)
Λίβερπουλ - Λιντς (19:30, Nova Sports Premier League)
Κρίσταλ Πάλας - Φούλαμ (19:30, Nova Sports Prime)
Σάντερλαντ - Μάντσεστερ Σίτι (22:00, Nova Sports Premier League)
Μπρέντφορντ - Τότεναμ (22:00, Nova Sports Prime)
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα