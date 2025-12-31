Premier League: Η «μυθική» απόκρουση του Σα που τρέλανε τους Άγγλους (vid)
Premier League: Η «μυθική» απόκρουση του Σα που τρέλανε τους Άγγλους (vid)

Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έκανε μια απίθανη απόκρουση στο «Όλντ Τράφορντ», χαρίζοντας τον βαθμό στην ομάδα του

Premier League: Η «μυθική» απόκρουση του Σα που τρέλανε τους Άγγλους (vid)
Μόλις 3 βαθμούς έχει στο... σακούλι της μετά από 19 αγωνιστικές η Γουλβς, απόρροια ισάριθμων ισοπαλιών, ωστόσο τον πιο πρόσφατο, σίγουρα τον οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον Ζοσέ Σα.

Ο άλλοτε τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ήταν εξαιρετικός απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με επεμβάσεις όπου χρειάστηκε, κράτησε το 1-1 στο «Όλντ Τράφορντ» το βράδυ της Τρίτης (30/12).

Υπήρξε όμως και μια στιγμή, όπου ο Πορτογάλος τερματοφύλακας πραγματικά έκανε άπαντες να παραμιλούν. Για την ακρίβεια, με την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα και το σκορ στην ισοπαλία (1-1), έπειτα από μια εύκολη φαινομενικά μπαλιά, ο Μοσκέρα προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του.

Η κεφαλιά που επιχείρησε όμως ήταν απρόσεκτη, καθώς και ο Σα είχε βγει λίγο από την εστία του. Ωστόσο, ο 32χρονος κατόρθωσε με υπερπροσπάθεια να προλάβει την μπάλα, πριν αυτή περάσει ολόκληρη την γραμμή της εστίας, σε μια ενέργεια που έγινε viral και... αποθέωση από τον επίσημο λογαριασμό της Premier League.



Πηγή: www.gazzetta.gr
