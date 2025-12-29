Τελειώνει ο Σέιμπεν Λι από τον Ολυμπιακό, ετοιμάζει βαλίτσες για Εφές
SPORTS
Σέιμπεν Λι Ολυμπιακός

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε αγωνιστεί στη Μανίσα και επιστρέφει στην Τουρκία, για να τεθεί υπό την τεχνική καθοδήγηση του Πάμπλο Λάσο

Ήταν θέμα χρόνου να χωρίσουν οι δρόμοι του Ολυμπιακού με τον Σέιμπεν Λι. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν πρόσφερε τ' αναμενόμενα στην ομάδα του Πειραιά και με την προσθήκη του Μόντε Μόρις δεν υπάρχει θέση για εκείνον και χρόνος συμμετοχής.

Η Αναντολού Εφές εξέφρασε την επιθυμία να τον κάνει δικό της, μετά τον τραυματισμό του Σέιν Λάρκιν, με τους «ερυθρόλευκους» να μην μπαίνουν εμπόδιο.

Ο Σέιμπεν Λι είχε αγωνιστεί στη Μανίσα και επιστρέφει στην Τουρκία, για να τεθεί υπό την τεχνική καθοδήγηση του Πάμπλο Λάσο.
