Από τη λάμψη του Champions League με τον Ολυμπιακό στις… παραλίες με τον Τζόκοβιτς: Η νέα καριέρα του αγαπημένου της «ερυθρόλευκης» εξέδρας
Με την περίπτωση ενός πρώην άσου του Ολυμπιακού και της Μάντσεστερ Σίτι ασχολήθηκε σε εκτενές άρθρο της για… απροσδόκητο λόγο η Sun
Ο λόγος για τον Νέρι Καστίγιο, ο οποίος μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση έχει επιλέξει μια νέα καριέρα… δίπλα στη θάλασσα, όπου έχει ως χόμπι του το ψάρεμα και παράλληλα πουλά εξοπλισμό ψαρέματος στους τουρίστες.
Ένας από αυτούς ήταν και ο θρύλος του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον οποίο ο Καστίγιο φωτογραφήθηκε για το προσωπικό του προφίλ στο instagram.
