Χιμένεθ: Η ισοπαλία εντός έδρας δεν είναι κάτι που αξίζει στον Άρη

Άρης έμεινε στο 0-0 με τον Ολυμπιακό και έμεινε χωρίς νίκη για 3ο σερί παιχνίδι σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.Μετά το ματς ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε στη NOVA και αφού ανέλυσε το ματς τόνισε πως περιμένει να έρθει ο Ιανουάριος για να ενισχυθεί η ομάδα.

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ

«Είναι ένας βαθμός που αξίζαμε αν και το γεγονός ότι πήραμε ισοπαλία στην έδρα μας δεν είναι κάτι που αξίζει στον Άρη, απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Έχουμε πολλούς τραυματισμούς, ειδικά στην άμυνα, είχαμε πέντε αμυντικούς και τώρα με τον Φαντιγκά θα γίνουν τέσσερις. Όσοι παίζουν, παίζουν για την καρδιά τους και το έμβλημα.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μία ομάδα με την ποιότητα του Ολυμπιακού, βελτιώνεται με κάθε αλλαγή, εμείς ψάχναμε με το ζόρι 11 παίκτες να ξεκινήσουν το παιχνίδι. Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος γιατί είναι εξαντλημένα τα παιδιά».