«Αν δεν το κερδίσουμε, την... βάψαμε»: Ο Ρομάριο «απειλεί» τους αστέρες της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο σε viral ανάρτηση στο Instagram
SPORTS
Ρομάριο Εθνική Βραζιλίας Ροναλντίνιο Ζίκο Νεϊμάρ Βινίσιους Τζούνιορ

«Αν δεν το κερδίσουμε, την... βάψαμε»: Ο Ρομάριο «απειλεί» τους αστέρες της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο σε viral ανάρτηση στο Instagram

Ο θρύλος της Βραζιλίας ανεβάζει εικόνα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη σε φαβέλα με Ροναλντίνιο, Ζίκο και Αντριάνο να «προειδοποιούν» Νεϊμάρ, Βινίσιους, Ροντρίγκο και Ραφίνια

«Αν δεν το κερδίσουμε, την... βάψαμε»: Ο Ρομάριο «απειλεί» τους αστέρες της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο σε viral ανάρτηση στο Instagram
23 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ρομάριο βρήκε τον πιο… θεαματικό τρόπο για να στείλει μήνυμα στην τωρινή γενιά της εθνικής Βραζιλίας ενόψει Μουντιάλ 2026. Με μια χιουμοριστική, AI‑generated ανάρτηση στο Instagram, ο θρύλος της «σελεσάο» έγινε viral, ανεβάζοντας μια «σκηνή γειτονιάς» που δείχνει ξεκάθαρα τι περιμένει από τους διαδόχους του.

Η viral ανάρτηση του Ρομάριο
Στην εικόνα, ο Ρομάριο εμφανίζεται σε φαβέλα του Ρίο ντε Ζανέιρο παρέα με άλλες εμβληματικές μορφές του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, όπως ο Ροναλντίνιο, ο Ζίκο και ο Αντριάνο. Οι τέσσερις παλαίμαχοι αστέρες κρατούν… μπαστούνια μπέιζμπολ, σε μια υπερβολική, ξεκάθαρα σατιρική «πόζα εκφοβισμού», σαν να «στριμώχνουν» την τωρινή φουρνιά της εθνικής.

Μπροστά τους, καθισμένοι στο πεζοδρόμιο, απεικονίζονται ο Νεϊμάρ, ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο Ροντρίγκο και ο Ραφίνια, με βλέμμα μαθητών που δέχονται… αυστηρές συστάσεις από τους «παλιούς». Η ατμόσφαιρα της εικόνας παραπέμπει σε σκηνή ταινίας, φορτωμένη με νοσταλγία αλλά και χιούμορ, τονίζοντας το βάρος της παράδοσης που κουβαλά κάθε νέα γενιά της «σελεσάο».

Το μήνυμα για το Μουντιάλ 2026
Το κείμενο που συνόδευσε την ανάρτηση έδωσε και τον τόνο της όλης σύλληψης. Ο Ρομάριο έγραψε χιουμοριστικά: «Αν δεν το κερδίσουμε… την κάτσαμε», αναφερόμενος προφανώς στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Η ατάκα, σε συνδυασμό με την εικόνα, λειτουργεί ως παιχνιδιάρικη «προειδοποίηση» προς τους αστέρες της τωρινής Βραζιλίας, ότι το κριτήριο επιτυχίας για το βραζιλιάνικο κοινό παραμένει – όπως πάντα – η επιστροφή στην κορυφή του κόσμου.


View this post on Instagram

A post shared by Romário (@romariofaria)



View this post on Instagram
Κλείσιμο
23 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης