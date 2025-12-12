Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
«Αν δεν το κερδίσουμε, την... βάψαμε»: Ο Ρομάριο «απειλεί» τους αστέρες της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο σε viral ανάρτηση στο Instagram
«Αν δεν το κερδίσουμε, την... βάψαμε»: Ο Ρομάριο «απειλεί» τους αστέρες της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο σε viral ανάρτηση στο Instagram
Ο θρύλος της Βραζιλίας ανεβάζει εικόνα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη σε φαβέλα με Ροναλντίνιο, Ζίκο και Αντριάνο να «προειδοποιούν» Νεϊμάρ, Βινίσιους, Ροντρίγκο και Ραφίνια
Ο Ρομάριο βρήκε τον πιο… θεαματικό τρόπο για να στείλει μήνυμα στην τωρινή γενιά της εθνικής Βραζιλίας ενόψει Μουντιάλ 2026. Με μια χιουμοριστική, AI‑generated ανάρτηση στο Instagram, ο θρύλος της «σελεσάο» έγινε viral, ανεβάζοντας μια «σκηνή γειτονιάς» που δείχνει ξεκάθαρα τι περιμένει από τους διαδόχους του.
Η viral ανάρτηση του Ρομάριο
Στην εικόνα, ο Ρομάριο εμφανίζεται σε φαβέλα του Ρίο ντε Ζανέιρο παρέα με άλλες εμβληματικές μορφές του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, όπως ο Ροναλντίνιο, ο Ζίκο και ο Αντριάνο. Οι τέσσερις παλαίμαχοι αστέρες κρατούν… μπαστούνια μπέιζμπολ, σε μια υπερβολική, ξεκάθαρα σατιρική «πόζα εκφοβισμού», σαν να «στριμώχνουν» την τωρινή φουρνιά της εθνικής.
Μπροστά τους, καθισμένοι στο πεζοδρόμιο, απεικονίζονται ο Νεϊμάρ, ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο Ροντρίγκο και ο Ραφίνια, με βλέμμα μαθητών που δέχονται… αυστηρές συστάσεις από τους «παλιούς». Η ατμόσφαιρα της εικόνας παραπέμπει σε σκηνή ταινίας, φορτωμένη με νοσταλγία αλλά και χιούμορ, τονίζοντας το βάρος της παράδοσης που κουβαλά κάθε νέα γενιά της «σελεσάο».
Το μήνυμα για το Μουντιάλ 2026
Το κείμενο που συνόδευσε την ανάρτηση έδωσε και τον τόνο της όλης σύλληψης. Ο Ρομάριο έγραψε χιουμοριστικά: «Αν δεν το κερδίσουμε… την κάτσαμε», αναφερόμενος προφανώς στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Η ατάκα, σε συνδυασμό με την εικόνα, λειτουργεί ως παιχνιδιάρικη «προειδοποίηση» προς τους αστέρες της τωρινής Βραζιλίας, ότι το κριτήριο επιτυχίας για το βραζιλιάνικο κοινό παραμένει – όπως πάντα – η επιστροφή στην κορυφή του κόσμου.
Η viral ανάρτηση του Ρομάριο
Στην εικόνα, ο Ρομάριο εμφανίζεται σε φαβέλα του Ρίο ντε Ζανέιρο παρέα με άλλες εμβληματικές μορφές του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, όπως ο Ροναλντίνιο, ο Ζίκο και ο Αντριάνο. Οι τέσσερις παλαίμαχοι αστέρες κρατούν… μπαστούνια μπέιζμπολ, σε μια υπερβολική, ξεκάθαρα σατιρική «πόζα εκφοβισμού», σαν να «στριμώχνουν» την τωρινή φουρνιά της εθνικής.
Μπροστά τους, καθισμένοι στο πεζοδρόμιο, απεικονίζονται ο Νεϊμάρ, ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο Ροντρίγκο και ο Ραφίνια, με βλέμμα μαθητών που δέχονται… αυστηρές συστάσεις από τους «παλιούς». Η ατμόσφαιρα της εικόνας παραπέμπει σε σκηνή ταινίας, φορτωμένη με νοσταλγία αλλά και χιούμορ, τονίζοντας το βάρος της παράδοσης που κουβαλά κάθε νέα γενιά της «σελεσάο».
Το μήνυμα για το Μουντιάλ 2026
Το κείμενο που συνόδευσε την ανάρτηση έδωσε και τον τόνο της όλης σύλληψης. Ο Ρομάριο έγραψε χιουμοριστικά: «Αν δεν το κερδίσουμε… την κάτσαμε», αναφερόμενος προφανώς στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Η ατάκα, σε συνδυασμό με την εικόνα, λειτουργεί ως παιχνιδιάρικη «προειδοποίηση» προς τους αστέρες της τωρινής Βραζιλίας, ότι το κριτήριο επιτυχίας για το βραζιλιάνικο κοινό παραμένει – όπως πάντα – η επιστροφή στην κορυφή του κόσμου.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα