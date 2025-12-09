Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Παράνομος στοιχηματισμός στην Τουρκία: Στη φυλακή παίκτες της Γαλατάσαραϊ και της Φενερμπαχτσέ
Oι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 20 από τους συνολικά 39 κατηγορούμενους – Ανάμεσα τους ο Μετεχάν Μπαλτατζί της Γαλατασαράι, ο μέσος της Φενερμπαχτσέ Μερτ Χακάν Γιαντάς και ο Μουράτ Σαντζάκ, πρώην πρόεδρος της Άδανα Ντεμίρσπορ
Στις τουρκικές φυλακές οδηγήθηκαν 20 κατηγορούμενοι για την υπόθεση των στημένων αγώνων, μεταξύ των οποίων και δύο ποδοσφαιριστές της Süper Lig, σύμφωνα με την πρακτορείο Anadolu, το οποίο επικαλείται το Reuters, σε μια υπόθεση που λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις στο τουρκικό ποδόσφαιρο.
Την περασμένη εβδομάδα, οι εισαγγελείς διέταξαν τη σύλληψη 46 ατόμων, μεταξύ των οποίων ποδοσφαιριστές, πρόεδροι συλλόγων, σχολιαστές αγώνων και ένας διαιτητής, για παράνομο στοιχηματισμό στο τουρκικό ποδόσφαιρο. Το Anadolu ανέφερε ότι μεταξύ των ατόμων που συνελήφθησαν είναι: ο Μετεχάν Μπαλτατζί, αμυντικός της Γαλατάσαραϊ ο μέσος της Φενερμπαχτσέ Μερτ Χακάν Γιαντάς και ο Μουράτ Σαντζάκ, πρώην πρόεδρος της Άδανα Ντεμίρσπορ. Ο τελευταίος είχε συχνά απασχολήσει τα μέσα λόγω της θητείας του στον σύλλογο όπου αγωνίστηκε ο Ιταλός Μάριο Μπαλοτέλι τις σεζόν 2021-22 και 2023-24.
Οπως έγραφε το νωρίτερα το Bloomberg, η έρευνα για παράνομο στοιχηματισμό, που ξεκίνησε αρχικά από καταγγελίες εις βάρος διαιτητών, έχει πλέον αγγίξει κορυφαίους παίκτες της Süper Lig και πρώην διοικητικά στελέχη, πυροδοτώντας νέο κύκλο συζητήσεων για τη διαφάνεια στο πρωτάθλημα. Tο πρακτορείο Anadolu ανέφερε πως οι αρχές αποφάσισαν την κράτηση των τριών βασικών υπόπτων στο πλαίσιο κατηγοριών για «στήσιμο» αγώνων και εμπλοκή σε παράνομο στοιχηματισμό. Οι εισαγγελείς φέρεται να βασίστηκαν σε οικονομικά και ηλεκτρονικά ίχνη που συνδέουν τους κατηγορουμένους με ύποπτες συναλλαγές και διαδικτυακές στοιχηματικές πλατφόρμες.
