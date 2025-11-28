Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Οργισμένος ο Τζέκο με τους οπαδούς της Φιορεντίνα μετά την ήττα από την ΑΕΚ: Πείτε ότι είμαστε χάλια αλλά μην μας αποδοκιμάζετε ενώ παίζουμε
Οργισμένος ο Τζέκο με τους οπαδούς της Φιορεντίνα μετά την ήττα από την ΑΕΚ: Πείτε ότι είμαστε χάλια αλλά μην μας αποδοκιμάζετε ενώ παίζουμε
Στο τέλος του αγώνα ας αποδοκιμάσουν όσο θέλουν, αλλά κατά τη διάρκειά του χρειαζόμαστε υποστήριξη, είπε ο Βόσνιος επιθετικός
Έξαλλος ήταν ο Έντιν Τζέκο μετά το ματς της Φιορεντίνα με την ΑΕΚ. Ο Βόσνιος φορ ξέσπασε εναντίον του κόσμου της ομάδας για τις αποδοκιμασίες που ακούγονταν στη διάρκεια του αγώνα που έληξε με ήττα για την ομάδα του.
Ο Τζέκο χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις τόσο για τον εαυτό του και τους συμπαίκτες του, όσο και για τη στάση των οπαδών.
Ο Τζέκο υπογράμμισε ότι οι φίλαθλοι της ομάδας αποδοκίμαζαν κάθε φορά που η Φιορεντίνα έχανε την κατοχή, κάτι που όπως είπε τον ενόχλησε ιδιαίτερα, αφού περίμενε μεγαλύτερη στήριξη μέσα στο γήπεδο.
«Αν θέλετε, πείτε πως έχουμε τα χάλια μας και ότι δεν αξίζουμε να φοράμε τη φανέλα. Δεν έχω θέμα. Αλλά στην έδρα μας θέλω ο οπαδός να με στηρίζει, όχι να με αποδοκιμάζει κάθε φορά που κάνω λάθος. Πρέπει να το ξεπεράσουμε μαζί αυτό και τέτοιες αντιδράσεις δεν βοηθούν. Στο τέλος του αγώνα ας αποδοκιμάσουν όσο θέλουν, αλλά κατά τη διάρκειά του χρειαζόμαστε υποστήριξη».
Πηγή: gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Η Adel χτυπά με καταιγίδες και την Αττική: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Πού θα πέσει το περισσότερο νερό, live η πορεία της κακοκαιρίας
Το παρελθόν στις ερωτικές ταινίες κόστισε τον τίτλο της δυνατότερης γυναίκας στην Αμερικανίδα που... ξέχασε να πει ότι γεννήθηκε άνδρας
Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, τεράστια νίκη του ΠΑΟ επί της Στουρμ και τζάμπα ισοπαλία του ΠΑΟΚ με Μπραν - Δείτε τα γκολ
Ο Τζέκο χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις τόσο για τον εαυτό του και τους συμπαίκτες του, όσο και για τη στάση των οπαδών.
Ο Τζέκο υπογράμμισε ότι οι φίλαθλοι της ομάδας αποδοκίμαζαν κάθε φορά που η Φιορεντίνα έχανε την κατοχή, κάτι που όπως είπε τον ενόχλησε ιδιαίτερα, αφού περίμενε μεγαλύτερη στήριξη μέσα στο γήπεδο.
Edin Dzeko vented his rage and frustration after Fiorentina’s home defeat to AEK Athens. ‘You can say we suck, but this team needs help from its fans, not jeering at every misplaced pass.’#Fiorentina #FiorentinaAEK #FIOAEK #UECL pic.twitter.com/9TDUNKjJ7G— Football Italia (@footballitalia) November 27, 2025
«Αν θέλετε, πείτε πως έχουμε τα χάλια μας και ότι δεν αξίζουμε να φοράμε τη φανέλα. Δεν έχω θέμα. Αλλά στην έδρα μας θέλω ο οπαδός να με στηρίζει, όχι να με αποδοκιμάζει κάθε φορά που κάνω λάθος. Πρέπει να το ξεπεράσουμε μαζί αυτό και τέτοιες αντιδράσεις δεν βοηθούν. Στο τέλος του αγώνα ας αποδοκιμάσουν όσο θέλουν, αλλά κατά τη διάρκειά του χρειαζόμαστε υποστήριξη».
Edin #Dzeko: “Facciamo cagare possiamo dirlo, però quando gioco in casa voglio che un tifoso mi aiuti e non che mi fischi alla prima palla persa. Durante la partita ci vuole più sostegno perché è difficile uscire da soli da questa situazione. Lo so, non giochiamo bene, è tutto… pic.twitter.com/T4IjcQaHIq— Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) November 27, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Η Adel χτυπά με καταιγίδες και την Αττική: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Πού θα πέσει το περισσότερο νερό, live η πορεία της κακοκαιρίας
Το παρελθόν στις ερωτικές ταινίες κόστισε τον τίτλο της δυνατότερης γυναίκας στην Αμερικανίδα που... ξέχασε να πει ότι γεννήθηκε άνδρας
Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, τεράστια νίκη του ΠΑΟ επί της Στουρμ και τζάμπα ισοπαλία του ΠΑΟΚ με Μπραν - Δείτε τα γκολ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα