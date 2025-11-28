ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

SPORTS
Έντιν Τζέκο Φιορεντίνα Οπαδοί ΑΕΚ

Οργισμένος ο Τζέκο με τους οπαδούς της Φιορεντίνα μετά την ήττα από την ΑΕΚ: Πείτε ότι είμαστε χάλια αλλά μην μας αποδοκιμάζετε ενώ παίζουμε

Στο τέλος του αγώνα ας αποδοκιμάσουν όσο θέλουν, αλλά κατά τη διάρκειά του χρειαζόμαστε υποστήριξη, είπε ο Βόσνιος επιθετικός

Έξαλλος ήταν ο Έντιν Τζέκο μετά το ματς της Φιορεντίνα με την ΑΕΚ. Ο Βόσνιος φορ ξέσπασε εναντίον του κόσμου της ομάδας για τις αποδοκιμασίες που ακούγονταν στη διάρκεια του αγώνα που  έληξε με ήττα για την ομάδα του.

Ο Τζέκο χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις τόσο για τον εαυτό του και τους συμπαίκτες του, όσο και για τη στάση των οπαδών.

Ο Τζέκο υπογράμμισε ότι οι φίλαθλοι της ομάδας αποδοκίμαζαν κάθε φορά που η Φιορεντίνα έχανε την κατοχή, κάτι που όπως είπε τον ενόχλησε ιδιαίτερα, αφού περίμενε μεγαλύτερη στήριξη μέσα στο γήπεδο.



«Αν θέλετε, πείτε πως έχουμε τα χάλια μας και ότι δεν αξίζουμε να φοράμε τη φανέλα. Δεν έχω θέμα. Αλλά στην έδρα μας θέλω ο οπαδός να με στηρίζει, όχι να με αποδοκιμάζει κάθε φορά που κάνω λάθος. Πρέπει να το ξεπεράσουμε μαζί αυτό και τέτοιες αντιδράσεις δεν βοηθούν. Στο τέλος του αγώνα ας αποδοκιμάσουν όσο θέλουν, αλλά κατά τη διάρκειά του χρειαζόμαστε υποστήριξη».

