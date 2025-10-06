Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ο Λεμπρόν Τζέιμς προανήγγειλε μέσω social media την κρίσιμη απόφαση για την καριέρα του - Βίντεο
Ο Λεμπρόν Τζέιμς προανήγγειλε μέσω social media την κρίσιμη απόφαση για την καριέρα του - Βίντεο
O Λεμπρόν Τζέιμς με ανάρτηση του έκανε λόγω για «την απόφαση όλων των αποφάσεων» που θα γίνει την Τρίτη μέσω social media
Aκόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο για την απόσυρση του ΛεΜπρόν Τζέιμς από την ενεργό δράση.
Ωστόσο ο Βασιλιάς με μια αινιγματική ανάρτηση... τρέλανε τον κόσμο και τους fans του, αφού κανείς δεν ξέρει τι εννοεί. Μόνο να φανταστεί μπορεί.
Ο σταρ των Λέικερς με ανάρτηση του, ενημέρωσε τον κόσμο για μια ανακοίνωση την Τρίτη (19:00) και μένει να δούμε αν όλο αυτό έχει να κάνει με απόσυρση.
Ανέβασε video και έγραψε «η απόφαση όλων των αποφάσεων», φέρνοντας στο μυαλό όλων την περίφημη Decision του 2010.
Τότε ο ΛεΜπρόν είχε ανακοινώσει στον κόσμο με ζωντανή σύνδεση μέσω ESPN πως «παίρνει τα ταλέντα του και τα πάει στο Μαϊάμι».
Εκεί βρήκε Γουέιντ και Μπος και κατέκτησαν τα πρωταθλήματα του 2012 και του 2013, αφήνοντας το Κλίβελαντ.
Έχει πάτησει τα 40 του πλέον και ίσως η 23η σεζόν του στο ΝΒΑ να είναι και η τελευταία του. Ίσως και όχι.
Ότι και να γίνει έχει γράψει το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΝΒΑ, όντας ένας από τους 2-3 κορυφαίους ever!
Μένει να δούμε τι θα ανακοινώσει αύριο.
The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25— LeBron James (@KingJames) October 6, 2025
