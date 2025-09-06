Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
«Γιατί όλα τα λευκά παιδιά πήραν αγκαλιά και όχι ο γιος μου;»: Ο Ραφίνια καταγγέλλει για ρατσισμό μασκότ της Disneyland - Βίντεο
Ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα κατηγορεί μία από τις μασκότ στη Disneyland του Παρισιού για διακρίσεις εις βάρος του παιδιού του
Ο Βραζιλιάνος διεθνής και άσος της Μπαρτσελόνα, Ραφίνια, κατήγγειλε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι ο δίχρονος γιος του αγνοήθηκε από μασκότ στη Disneyland Paris, ενώ, όπως υποστηρίζει, «όλα τα λευκά παιδιά» έλαβαν αγκαλιά και χαιρετισμό, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων και συζητήσεις για τις πρακτικές του πάρκου ψυχαγωγίας. Ο ίδιος έκανε λόγο για «ντροπιαστική» συμπεριφορά εργαζομένων, επισημαίνοντας πως ένας χώρος που «υποτίθεται πως κάνει τα παιδιά χαρούμενα» δεν μπορεί να «αγνοεί ένα παιδί» επειδή δεν ανήκει στην πλειοψηφία.
Τι κατήγγειλε ο Ραφίνια
Σε σειρά βίντεο και αναρτήσεων στον προσωπικό του λογαριασμό, ο Ραφίνια περιέγραψε πως ο γιος του, ντυμένος με κόκκινα, πλησίασε επανειλημμένα τις μασκότ «Τικ και Τακ» με ανοιχτά χέρια ζητώντας μια αγκαλιά ή έναν χαιρετισμό, χωρίς να λάβει ανταπόκριση. Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο, οι χαρακτήρες έδειξαν προσοχή και τρυφερότητα σε άλλα παιδιά, ενώ στον δικό του γιο δεν απηύθυναν ούτε βλέμμα. «Οι υπάλληλοί σας είναι ντροπή. Δεν πρέπει να φέρεστε έτσι, ειδικά σε ΠΑΙΔΙ», έγραψε, προσθέτοντας πως προτιμά να χρησιμοποιήσει τη λέξη «αγνόηση» αντί για κάτι βαρύτερο.
Σε επόμενες αναρτήσεις, ο Ραφίνια κλιμάκωσε τη διαμαρτυρία του, ρωτώντας «γιατί όλα τα λευκά παιδιά πήραν αγκαλιά και όχι ο γιος μου;» Τόνισε πως «κατανοεί την κούραση» όσων εργάζονται με μασκότ, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί την άνιση μεταχείριση. «Τον ήθελε μόνο ένα ‘γεια’ και μια αγκαλιά. Ευτυχώς για εσάς, δεν καταλαβαίνει», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας «άθλιο» τον συγκεκριμένο υπάλληλο και δηλώνοντας «σας μισώ, Disneyland».
Το περιστατικό φέρεται να συνέβη όσο ο Ραφίνια βρισκόταν με την εθνική Βραζιλίας στη Νότια Αμερική, ο ίδιος δεν ήταν παρών, αλλά δημοσιοποίησε οπτικό υλικό που κατέγραψε η οικογένειά του. Ο Ραφίνια ξεκίνησε βασικός την Παρασκευή κατά τη διάρκεια του προκριματικού αγώνα της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, μετά τη νίκη της με 3-0 επί της Χιλής. Ο επόμενος αγώνας της Σελεσάο εναντίον της Βολιβίας θα διεξαχθεί την Τρίτη το βράδυ.
