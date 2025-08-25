Μπέτις: Σε διαπραγματεύσεις με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Άντονι
Άντονι Μπέτις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μπέτις: Σε διαπραγματεύσεις με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Άντονι

Η ισπανική ομάδα δίνει αγώνα για να φέρει ξανά πίσω την Ανδαλουσία τον Βραζιλιάνο εξτρέμ

Μπέτις: Σε διαπραγματεύσεις με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Άντονι
Ο Άντονι είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει στην... Ιθάκη του μετά τη λήξη του δανεισμού του και την επιστροφή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Βραζιλιάνος έφυγε δανεικός από το Μάντσεστερ στην Ισπανία, κάνοντας φοβερές εμφανίσεις.

Πετυχαίνοντας συνολικά εννέα γκολ, ενώ μοίρασε και πέντε ασίστ σε συνολικά 26 εμφανίσεις ο Άντονι έγινε μπροστάρης της Μπέτις στον αγώνα που έκανε μέχρι και τον τελικό του Conference League.

Από τη στιγμή που ο δανεισμός του έληξε, η Μπέτις κάνει ότι μπορεί για να μπορέσει να τον φέρει και πάλι πίσω στην Ισπανία για να βγάλει τον καλύτερο του εαυτό.

Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών είναι σε ένα πολύ καλό σημείο και αναμένεται να υπάρξει οριστική συμφωνία, κάτι που το θέλουν όλοι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Ρεάλ Μπέτις και ο ίδιος ο Άντονι.


