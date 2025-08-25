Μπέτις: Σε διαπραγματεύσεις με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Άντονι
Μπέτις: Σε διαπραγματεύσεις με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Άντονι
Η ισπανική ομάδα δίνει αγώνα για να φέρει ξανά πίσω την Ανδαλουσία τον Βραζιλιάνο εξτρέμ
Ο Άντονι είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει στην... Ιθάκη του μετά τη λήξη του δανεισμού του και την επιστροφή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Ο Βραζιλιάνος έφυγε δανεικός από το Μάντσεστερ στην Ισπανία, κάνοντας φοβερές εμφανίσεις.
Πετυχαίνοντας συνολικά εννέα γκολ, ενώ μοίρασε και πέντε ασίστ σε συνολικά 26 εμφανίσεις ο Άντονι έγινε μπροστάρης της Μπέτις στον αγώνα που έκανε μέχρι και τον τελικό του Conference League.
Από τη στιγμή που ο δανεισμός του έληξε, η Μπέτις κάνει ότι μπορεί για να μπορέσει να τον φέρει και πάλι πίσω στην Ισπανία για να βγάλει τον καλύτερο του εαυτό.
Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών είναι σε ένα πολύ καλό σημείο και αναμένεται να υπάρξει οριστική συμφωνία, κάτι που το θέλουν όλοι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Ρεάλ Μπέτις και ο ίδιος ο Άντονι.
🚨 Real Betis and Manchester United are in talks today to get the Antony transfer done.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 25, 2025
All parties are hopeful an agreement can be reached for the Brazilian to return to Spain.
(Source: @McGrathMike) pic.twitter.com/QqCEBr0kNe
