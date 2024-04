EuroLeague: Η βαθμολογία μετά τα διπλά Ολυμπιακού, Παρτίζαν, Βιλερμπάν και τις νίκες Μονακό και Μπαρτσελόνα

στέλνοντας οριστικά τους Ισραηλινούς στα Play In. «Διπλό» της Παρτίζαν στο Βερολίνο, νίκη και για την Βιλερμπάν στη Βαλένθια.

Κλείσιμο

συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στηαφού επιβλήθηκε του Ερυθρού Αστέρα με 86-89, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την πρόκριση στα play off. Πλέον οι Πειραιώτες έχουν μπροστά τους τον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής με τη Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (12/4, 21:15), διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική κατάταξη και το πλεονέκτημα έδρας. Από 'κει και πέρα, ηξεπέρασε το εμπόδιο της Ζαλγκίρις Κάουνας στο Πριγκιπάτο, επικρατώντας με 69-66 και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή στα play off, ενώ ζωντανή στη μάχη της τετράδας έμεινε η Μπαρτσελόνα που επικράτησε με 92-89 της Μακάμπι στη ΒαρκελώνηΤην τρίτη διαδοχική νίκη του και 21η στο σύνολο, με την οποία «αναρριχήθηκε» προσωρινά στην πέμπτη θέση της κατάταξης της Euroleague, πανηγύρισε στο Βελιγράδι ο Ολυμπιακός, ο οποίος εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκρισή του στα πλέι οφ. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μόουζες Ράιτ (20π.), οι Πειραιώτες επικράτησαν με 89-86 του αδιάφορου Ερυθρού Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου, για την 33η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην 22η ήττα τους.Ο Μόουζες Ράιτ τελείωσε με 20 πόντους εκ των οποίων οι 16 στο τελευταίο δεκάλεπτο (5/6διπ., 1/1τριπ., 7/10βολ.), 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και ένα λάθος. Φοβερός ο Κώστας Παπανικολάου με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Καλή εμφάνιση και από τους Τόμας Γουόκαπ (12π., 4ρ., 5ασ., 0λ.) και Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος (10π., 6ασ.). Για τους Σέρβους ο Τζόελ Μπολομπόι είχε double double (19π., 12ρ.), ο Άνταμ Χάνγκα βοήθησε με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ ενώ ο Μίλος Τεόντοσιτς πρόσφερε 6 πόντους και 8 ασίστ με 2 λάθη.Τα δεκάλεπτα: 14-23, 39-42, 64-63, 86-89Η Μονακό υπερασπίστηκε την έδρα της, απέναντι στην Ζαλγκίρις Κάουνας και «αναρριχήθηκε» προσωρινά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας στη Euroleague, με ρεκόρ 22-11, το οποίο την φέρνει ακόμη πιο κοντά στο πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ. Οι Μοναγάσκοι επικράτησαν πιο εύκολα απ` ό,τι δείχνει το τελικό 69-66, για την 33η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, υποχρεώνοντας τους Λιθουανούς στην 19η ήττα τους, με την οποία βλέπουν το όνειρο των play in να απομακρύνεται.Η άμυνα του πρώτου δεκαλέπτου, όταν κράτησε τη Ζαλγκίρις στους 11 πόντους, έδωσε την απαραίτητη ώθηση στη Μονακό, η οποία δίχως να κατεβάσει ταχύτητα στην επίθεση εξασφάλισε μία διψήφια διαφορά ασφαλείας και πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +10 (39-29). Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να επιστρέψουν μέσα από την άμυνα τους στην τρίτη περίοδο, αλλά με την επίθεση να μην ακολουθεί, παρέμειναν σε μη απειλητική θέση. Στον... επίλογο του αγώνα, οι γηπεδούχοι εξαργύρωσαν το νέο επιθετικό ξέσπασμα τους, με το οποίο έγραψαν στο 33΄ το μη αναστρέψιμο 59-44.Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μάικ Τζέιμς με 18 πόντους, ενώ από την Ζαλγκίρις ξεχώρισε ο Κίναν Έβανς με 12 πόντους.