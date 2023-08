Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ, Ελλάδα-Ιορδανία 92-71: Ιδανική πρεμιέρα

Κλείσιμο

έκανε αυτό που έπρεπε στην πρεμιέρα και νίκησε την Ιορδανία με 71-92 ξεκινώντας την περιπέτειά της στη Μανίλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.Παρά την απουσία της τελευταίας στιγμής του Ντίνου Μήτογλου, οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη ανταποκρίθηκαν περίφημα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση και φρόντισαν πάρουν αυτό που ήθελαν. Το ομοσπονδιακό μας συγκρότημα είχε ορισμένα άσχημα διαστήματα, αλλά αυτό είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό, ωστόσο σίγουρα θα πρέπει να τα περιορίσει στη συνέχεια τουΗ Ιορδανία ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση. Ντουβερίογλου και Τζέφερσον βρήκαν τρόπο να σκοράρουν για 10-4 (3’). Η αλλαγή της ελληνικής άμυνας από man to man σε ζώνη match up βοήθησε αρκετά, οι αντίπαλοι σταμάτησαν να σκοράρουν με ευκολία και έτσι το ομοσπονδιακό μας συγκρότημα με πλουραλισμό στο σκοράρισμα ισοφάρισε στους 14 πόντους (8’). Το πρώτο εύστοχο τρίποντο της Ελλάδας ήρθε από τον Ρογκαβόπουλο και έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα με 14-17. Η κόρνα λήξης της πρώτης περιόδου βρήκε το ταμπλό να γράφει 14-19.Η Ελλάδα είχε βρει ξεκάθαρα ρυθμό, η άμυνα δέχτηκε πόντο από τους αντιπάλους της μετά από 5:52 (με βολή μάλιστα) ως τότε όμως Λαρεντζάκης, Χατζηδάκης και οι άλλοι παίκτες του Ιτούδη είχαν φροντίσει (15-23, 12’). Ο Παπαπέτρου με έξι διαδοχικούς πόντους και μία ασίστ για τρίποντο του Γουόκαπ ήταν αυτός που έστειλε τη διαφορά σε διψήφιο επίπεδο (25-35, 17’). Η Ιορδανία έβρισκε λύσεις μόνο με τον νατουραλιζέ της, Χόλις Τζέφερσον όμως δεν ήταν αρκετός. Σε αντίθεση με τον νατουραλιζέ της Ελλάδας αφού ο Γουόκαπ με δύο σερί τρίποντα (13π. ημίχρονο) έκανε το 32-46 λίγα δευτερόλεπτα πριν την ανάπαυλα.Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ιορδανοί βρήκαν πέντε μακρινά εύστοχα σουτ και όχι απλά έριξαν τη διαφορά αλλά μπήκαν ξανά στη διεκδίκηση της νίκης (56-60, 28’) και σίγουρα έβγαλε την ελληνική ομάδα από την άνεσή της. Ενα μικρό ίχνος άγχους και πίεσης είχε επιστρέψει παρά τις διαδοχικές ασίστ του Γουόκαπ σε συμπαίκτες του. Ο Λαρεντζάκης ήταν αυτός ο οποίος με 6 διαδοχικούς πόντους σε δύσκολο σημείο πρόσφερε μία σημαντική… ανάσα (58-66, 30’).Στην τελευταία περίοδο χρειαζόταν σοβαρότητα και άμυνα. Κι η εθνική ομάδα τα έκανε και τα δύο με αποτέλεσμα το 62-72 (34’). Η Ιορδανία κουράστηκε, ξέμεινε από λύσεις και η Ελλάδα «καθάρισε» το ματς με τους Λαρεντζάκη και Παπαπέτρου να προσφέρουν τις λύσεις που απαιτούσαν οι στιγμές (63-79, 35’). Το τελευταίο πεντάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα με την κόρνα της λήξης να βρίσκει την Ελλάδα νικήτρια μεΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Στην εθνική ομάδα γνωρίζουν καλά πως τα πάντα ξεκινούν και τελειώνουν από την πίσω πλευρά του γηπέδου. Η άμυνα της «γαλανόλευκης» ήταν καταπληκτική τόσο όταν επέλεγαν man to man όσο και με την ζώνη match up η οποία μπέρδεψε αρκετά τους Ιορδανούς.Από την άμυνα βρήκε και πόντους στην επίθεση. Γενικά η Ελλάδα επιβεβαίωσε τη διαφορά ποιότητας από τους αντιπάλους της.ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Τόμας Γουόκαπ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους, 7 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 2 λάθη. Πολύ καλός και ο Ιωάννης Παπαπέτρου που είχε 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ όπως και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης (19π., 3ασ.).Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Αμπού Χας σε 15 λεπτά συμμετοχής δεν πρόσφερε το παραμικρό