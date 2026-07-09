Χατζηβασιλείου: Απόλυτος αναχρονισμός το casus belli, δεν συνάδει με συμμάχους του ΝΑΤΟ

«Το casus belli είναι ένας απόλυτος αναχρονισμός που δεν συνάδει με συμμάχους στο ΝΑΤΟ», τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο OPEN το πρωί της Πέμπτης, αναφερόμενος στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η αναφορά του Πρωθυπουργού στο casus belli έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το ζήτημα τέθηκε πλέον και στο πλαίσιο της Συμμαχίας. Όπως σημείωσε, «το casus belli αφορά και τη συνοχή του ΝΑΤΟ», καθώς δεν μπορεί ένα κράτος-μέλος της Συμμαχίας να διατηρεί απειλή πολέμου σε βάρος άλλου συμμάχου.«Η ελληνική κυβέρνηση παρουσίασε τις εθνικές μας θέσεις εντός Τουρκίας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο Πρωθυπουργός που έβαλε το ζήτημα του casus belli στην ευρωπαϊκή ατζέντα και πλέον και στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. «Εμείς είμαστε εδώ για να υπενθυμίζουμε τις εθνικές θέσεις», πρόσθεσε.Ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε ότι η Ελλάδα δεν παρεμβαίνει στις σχέσεις τρίτων χωρών, αλλά τονίζει σταθερά πως οι αμυντικές συμφωνίες μεταξύ συμμάχων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ευαισθησίες ασφαλείας όλων των εταίρων. «Δεν μπορούν να λαμβάνουν αμυντικό υλικό χώρες που ενδέχεται να το χρησιμοποιήσουν εναντίον εταίρων και συμμάχων», σημείωσε. Σε ερώτηση για το SAFE, υπενθύμισε ότι η διαπραγμάτευση υπό τον Γιώργο Γεραπετρίτη απέβη επιτυχής, αφού εξασφαλίσαμε την αρχή της ομοφωνίας για τις συμφωνίες της Ευρώπης με τρίτες χώρες για την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων για την άμυνα.Για τη «Γαλάζια Πατρίδα», ο Υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι εξελίσσεται σε νέο εθνικό αφήγημα της Τουρκίας, αλλά πολλές από τις θέσεις που περιλαμβάνει είναι πλήρως ασύμβατες με το Διεθνές Δίκαιο. Ο κ. Χατζηβασιλείου επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. «Αν η Τουρκία επιθυμεί να εμπλουτίζει την ατζέντα με ζητήματα που δεν υφίστανται, δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα το αποδέχεται», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Αθήνα παραμένει έτοιμη, υπό προϋποθέσεις, να συζητά τη διμερή διαφορά, αλλά αποκλειστικά στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.Κληθείς να σχολιάσει την απάντηση που έδωσε στον πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας, Ahmet Davutoğlu, στο συνέδριο του Economist, ο Υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι ο κ. Davutoğlu ενοχλήθηκε από την αναφορά του στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο και στο casus belli. «Του απάντησα ευγενικά αλλά απερίφραστα ότι η Τουρκία έχει εισβάλει παράνομα στην Κύπρο από το 1974 και ότι πρέπει να αποδεχθεί την πραγματικότητα», δήλωσε.