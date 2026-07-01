Οι βουλευτές της ΝΔ αποκτούν app και με ΑΙ - Σήμερα η παρουσίαση με τον Μητσοτάκη
Οι βουλευτές της ΝΔ αποκτούν app και με ΑΙ - Σήμερα η παρουσίαση με τον Μητσοτάκη
Η πλατφόρμα που τιτλοφορείται iKO αποτελεί μια νέα ψηφιακή υποδομή που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της καθημερινής κοινοβουλευτικής δραστηριότητας της ΚΟ της ΝΔ
Σε μια νέα εποχή περνά η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, καθώς σήμερα το μεσημέρι θα παρουσιαστεί στην έδρα της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, στο Μέγαρο Μποδοσάκη, το νέο Application που θα χρησιμοποιείται από τους «γαλάζιους» βουλευτές για την καθημερινή τους δουλειά, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Η πλατφόρμα που τιτλοφορείται iKO αποτελεί μια νέα ψηφιακή υποδομή που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της καθημερινής κοινοβουλευτικής δραστηριότητας της ΚΟ της ΝΔ και την παρουσίαση θα κάνει ο εμπνευστής της, αναπληρωτής γραμματέας της ΚΟ, Βαγγέλης Λιάκος, παρόντος του πρωθυπουργού, του Κωστή Χατζηδάκη και των «γαλάζιων» βουλευτών.
Στόχος της είναι να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον την κοινοβουλευτική πληροφορία, το πρόγραμμα, τα νομοσχέδια, το ενημερωτικό υλικό, τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και τις βασικές διαδικασίες συντονισμού, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των βουλευτών και την άσκηση του κοινοβουλευτικού έργου. Μέσα από τη mobile εφαρμογή, οι βουλευτές θα έχουν άμεση πρόσβαση στο κοινοβουλευτικό πρόγραμμα, στα πρακτικά των επιτροπών, στα νομοσχέδια, στο σχετικό υλικό, στον κατάλογο ομιλητών και σε ειδοποιήσεις για ζητήματα που αφορούν την κοινοβουλευτική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων συνάντησης με υπουργούς ή υφυπουργούς και αποστολής παρατηρήσεων για νομοσχέδια που βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση.
Σημαντικό στοιχείο του iKO είναι και ο AI Agent, ένας ψηφιακός βοηθός διαθέσιμος μέσω της εφαρμογής, ο οποίος αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη αποκλειστικά πάνω στις βάσεις δεδομένων της πλατφόρμας. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να αναζητούν γρήγορα πληροφορίες από νομοσχέδια, πρακτικά επιτροπών, ενημερωτικά σημειώματα, κοινοβουλευτικό πρόγραμμα, στοιχεία επιτροπών και κυβερνητική ενημέρωση, μέσα από ένα οργανωμένο περιβάλλον.
Η πλατφόρμα που τιτλοφορείται iKO αποτελεί μια νέα ψηφιακή υποδομή που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της καθημερινής κοινοβουλευτικής δραστηριότητας της ΚΟ της ΝΔ και την παρουσίαση θα κάνει ο εμπνευστής της, αναπληρωτής γραμματέας της ΚΟ, Βαγγέλης Λιάκος, παρόντος του πρωθυπουργού, του Κωστή Χατζηδάκη και των «γαλάζιων» βουλευτών.
Στόχος της είναι να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον την κοινοβουλευτική πληροφορία, το πρόγραμμα, τα νομοσχέδια, το ενημερωτικό υλικό, τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και τις βασικές διαδικασίες συντονισμού, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των βουλευτών και την άσκηση του κοινοβουλευτικού έργου. Μέσα από τη mobile εφαρμογή, οι βουλευτές θα έχουν άμεση πρόσβαση στο κοινοβουλευτικό πρόγραμμα, στα πρακτικά των επιτροπών, στα νομοσχέδια, στο σχετικό υλικό, στον κατάλογο ομιλητών και σε ειδοποιήσεις για ζητήματα που αφορούν την κοινοβουλευτική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων συνάντησης με υπουργούς ή υφυπουργούς και αποστολής παρατηρήσεων για νομοσχέδια που βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση.
Σημαντικό στοιχείο του iKO είναι και ο AI Agent, ένας ψηφιακός βοηθός διαθέσιμος μέσω της εφαρμογής, ο οποίος αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη αποκλειστικά πάνω στις βάσεις δεδομένων της πλατφόρμας. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να αναζητούν γρήγορα πληροφορίες από νομοσχέδια, πρακτικά επιτροπών, ενημερωτικά σημειώματα, κοινοβουλευτικό πρόγραμμα, στοιχεία επιτροπών και κυβερνητική ενημέρωση, μέσα από ένα οργανωμένο περιβάλλον.
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