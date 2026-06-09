Το ΠΑΣΟΚ αναζητεί την επανεκκίνηση: Σχέδιο 50 ημερών για την ανάκτηση της κεντροαριστεράς και τη μάχη της Αττικής
Το ΠΑΣΟΚ αναζητεί την επανεκκίνηση: Σχέδιο 50 ημερών για την ανάκτηση της κεντροαριστεράς και τη μάχη της Αττικής
Η Χαριλάου Τρικούπη εντείνει τις περιοδείες και τις οργανωτικές παρεμβάσεις έως τον Αύγουστο, ενώ κλιμακώνει την αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία και το νέο κόμμα του Τσίπρα
Ένα πυκνό πρόγραμμα 50 ημερών- από τώρα μέχρι τον Αύγουστο- φαίνεται ότι επιχειρεί να ακολουθήσει η Χαριλάου Τρικούπη, σε μια προσπάθεια «ανακατάληψης» του κεντροαριστερού χώρου που κατείχε στο δημοσκοπικό χάρτη, πριν την εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι υπάρχει ελάχιστος χρόνος για μια ουσιαστική επανεκκίνηση σε όλα τα κρίσιμα πεδία και ειδικά εκεί που είχε η μάχη θα είναι καθοριστικής σημασίας όσον αφορά στο πανελλαδικό αποτύπωμα του κόμματος προς την τελική ευθεία των εκλογών. Μέσα στις επόμενες μέρες, ηγεσία και στελέχη, ξεκινούν περιοδείες ανά την Ελλάδα αναζητώντας τις κατάλληλες δράσεις για να κινητοποιήσουν τον κόσμο που σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις τάσσεται υπέρ της ανάγκης για «πολιτική αλλαγή» αλλά μόνο ένα μέρος του δίνει «ψήφο εμπιστοσύνης» στο ΠΑΣΟΚ. Ο «μονομέτωπος» αγώνας εναντίον της Νέας Δημοκρατίας συμπληρώνεται από τις συχνές πλέον αντιπαραθέσεις με το κόμμα Τσίπρα, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη διεκδικεί καλύτερη «πρόσβαση» στις περιοχές που το μήνυμά της είναι πολύ πιο δύσκολο να ακουστεί. Το λεκανοπέδιο της Αττικής είναι μία από τις περιφέρειες, όπου στρέφουν την προσοχή τους, επιδιώκοντας να δημιουργήσουν αναχώματα στις πιθανές εκλογικές διαρροές προς τη ΝΔ, την ΕΛΑΣ και ενδεχομένως προς άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στη Χαριλάου Τρικούπη για την «εκστρατεία» στην Αττική, βουλευτές και στελέχη που πήραν το λόγο διατύπωσαν προτάσεις για άμεσες πρωτοβουλίες σε κάθε γειτονιά, επαγγελματικό χώρο και εκεί που κινούνται «μαζί με τα καθημερινά τους προβλήματα» οι πολίτες. Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι η εικόνα στα γκάλοπ αφορά ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό κι ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει σύντομα αυτήν την εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι στην Αττική το ΠΑΣΟΚ και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις σημείωσε χαμηλά ποσοστά, μονοψήφια και πολύ μικρότερα από το πανελλαδικό. Οι δε παρεμβάσεις του από το 2023 μέχρι τώρα δεν απέδωσαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και η «μαύρη τρύπα» στην Αττική συνέχισε να υπάρχει. Το πρόγραμμα περιοδειών μαζί με την επίσημη ανακοίνωση των υποψήφιων βουλευτών σε κάθε εκλογική περιφέρεια της Αττικής το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου θεωρούν ότι θα συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της δυναμικής του στην Αθήνα και στους άλλους Δήμους. Στην «πρώτη γραμμή» της μάχης μπαίνουν εκ των πραγμάτων κορυφαία στελέχη, που θα δώσουν τη μάχη του «σταυρού», όπως ο Παύλος Γερουλάνος, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, τα στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου και τα οργανωτικά στελέχη. Έμφασή πάντως δίδεται και στη μάχη των άλλων περιφερειών- σήμερα ξεκινούν οι διαδοχικές συνεδριάσεις υπό τον Γιάννη Βαρδακαστάνη των περιφερειακών συμβουλίων που εκλέχτηκαν στο Συνέδριο.
Όταν στις κομματικές συνεδριάσεις η συζήτηση έρχεται στις δημοσκοπήσεις η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη περιγράφει τη δική της «εικόνα» και επιχειρηματολογεί όπως ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ που ανέφερε χθες ότι: «Επί εννέα μήνες κυριαρχεί η συζήτηση περί δημιουργίας δύο νέων κομμάτων και καταγράφεται η δυνητική τους επιρροή από τον Σεπτέμβριο. Δεν έχει ξαναγίνει σε μια χώρα, αντί να συζητείται η πολιτική, η οικονομία και η κοινωνία, να μονοπωλούν τον δημόσιο λόγο οι δημοσκοπήσεις και να μετρώνται επί εννέα μήνες κόμματα που δεν έχουν ακόμη ιδρυθεί. Θεωρώ λογικό ότι θα υπάρξει μια προσωρινή δημοσκοπική αναδιάταξη. Όταν κάτσει η σκόνη, εκεί θα αναμετρηθούν σχέδια, προγράμματα και ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία και να τη νικήσει, όχι εκείνος που τον νοιάζει να βγει απλά δεύτερος».
Σχετικά με τις δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε δε ότι: «Λένε πως το ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε συνεργασία. Την ίδια όμως θέση έχει πάρει και ο κ. Τσίπρας: καμία συνεργασία. Άρα, υπάρχει μια συλλογική ασυνέπεια. Εμείς απευθύναμε πρόσκληση σε κάθε δημοκρατικό πολίτη να έρθει και να συμμετάσχει στις διαδικασίες μας». Κατόπιν, συμπλήρωσε πως: «Λένε ότι έχει διαταραχθεί το πολιτικό σκηνικό με την κάθοδο του κ. Τσίπρα. Είναι δυνατόν αυτό; Έχει το ίδιο ποσοστό που είχε το ΠΑΣΟΚ έναν μήνα πριν. Έναν μήνα πριν δεν είχε διαταραχθεί το πολιτικό σκηνικό και αναταράχθηκε τώρα; Όλα όσα λένε στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ανακόλουθα με όσα έλεγαν πριν. Οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν ότι το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 2023».
Αναφορικά με τους στρατηγικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε στη δημόσια τηλεόραση ότι «η κυβέρνηση θέλει μια επανάληψη του 2023 και έναν αντίπαλο που τον έχει νικήσει πέντε φορές και ξέρει ότι δεν μπορεί να της αντιπαρατεθεί». Και κατέληξε: «Ο Μιτεράν έλεγε ότι στην πολιτική πιο σημαντικό από το να έχεις φίλους, είναι να έχεις εχθρούς. Αυτό μάλλον ακολουθεί καλά ο Πρωθυπουργός και γι' αυτόν τον λόγο προσπαθεί να σκηνοθετήσει ένα πολιτικό σκηνικό στα πρότυπα του 2023».
Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι υπάρχει ελάχιστος χρόνος για μια ουσιαστική επανεκκίνηση σε όλα τα κρίσιμα πεδία και ειδικά εκεί που είχε η μάχη θα είναι καθοριστικής σημασίας όσον αφορά στο πανελλαδικό αποτύπωμα του κόμματος προς την τελική ευθεία των εκλογών. Μέσα στις επόμενες μέρες, ηγεσία και στελέχη, ξεκινούν περιοδείες ανά την Ελλάδα αναζητώντας τις κατάλληλες δράσεις για να κινητοποιήσουν τον κόσμο που σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις τάσσεται υπέρ της ανάγκης για «πολιτική αλλαγή» αλλά μόνο ένα μέρος του δίνει «ψήφο εμπιστοσύνης» στο ΠΑΣΟΚ. Ο «μονομέτωπος» αγώνας εναντίον της Νέας Δημοκρατίας συμπληρώνεται από τις συχνές πλέον αντιπαραθέσεις με το κόμμα Τσίπρα, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη διεκδικεί καλύτερη «πρόσβαση» στις περιοχές που το μήνυμά της είναι πολύ πιο δύσκολο να ακουστεί. Το λεκανοπέδιο της Αττικής είναι μία από τις περιφέρειες, όπου στρέφουν την προσοχή τους, επιδιώκοντας να δημιουργήσουν αναχώματα στις πιθανές εκλογικές διαρροές προς τη ΝΔ, την ΕΛΑΣ και ενδεχομένως προς άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στη Χαριλάου Τρικούπη για την «εκστρατεία» στην Αττική, βουλευτές και στελέχη που πήραν το λόγο διατύπωσαν προτάσεις για άμεσες πρωτοβουλίες σε κάθε γειτονιά, επαγγελματικό χώρο και εκεί που κινούνται «μαζί με τα καθημερινά τους προβλήματα» οι πολίτες. Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι η εικόνα στα γκάλοπ αφορά ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό κι ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει σύντομα αυτήν την εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι στην Αττική το ΠΑΣΟΚ και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις σημείωσε χαμηλά ποσοστά, μονοψήφια και πολύ μικρότερα από το πανελλαδικό. Οι δε παρεμβάσεις του από το 2023 μέχρι τώρα δεν απέδωσαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και η «μαύρη τρύπα» στην Αττική συνέχισε να υπάρχει. Το πρόγραμμα περιοδειών μαζί με την επίσημη ανακοίνωση των υποψήφιων βουλευτών σε κάθε εκλογική περιφέρεια της Αττικής το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου θεωρούν ότι θα συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της δυναμικής του στην Αθήνα και στους άλλους Δήμους. Στην «πρώτη γραμμή» της μάχης μπαίνουν εκ των πραγμάτων κορυφαία στελέχη, που θα δώσουν τη μάχη του «σταυρού», όπως ο Παύλος Γερουλάνος, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, τα στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου και τα οργανωτικά στελέχη. Έμφασή πάντως δίδεται και στη μάχη των άλλων περιφερειών- σήμερα ξεκινούν οι διαδοχικές συνεδριάσεις υπό τον Γιάννη Βαρδακαστάνη των περιφερειακών συμβουλίων που εκλέχτηκαν στο Συνέδριο.
Όταν στις κομματικές συνεδριάσεις η συζήτηση έρχεται στις δημοσκοπήσεις η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη περιγράφει τη δική της «εικόνα» και επιχειρηματολογεί όπως ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ που ανέφερε χθες ότι: «Επί εννέα μήνες κυριαρχεί η συζήτηση περί δημιουργίας δύο νέων κομμάτων και καταγράφεται η δυνητική τους επιρροή από τον Σεπτέμβριο. Δεν έχει ξαναγίνει σε μια χώρα, αντί να συζητείται η πολιτική, η οικονομία και η κοινωνία, να μονοπωλούν τον δημόσιο λόγο οι δημοσκοπήσεις και να μετρώνται επί εννέα μήνες κόμματα που δεν έχουν ακόμη ιδρυθεί. Θεωρώ λογικό ότι θα υπάρξει μια προσωρινή δημοσκοπική αναδιάταξη. Όταν κάτσει η σκόνη, εκεί θα αναμετρηθούν σχέδια, προγράμματα και ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία και να τη νικήσει, όχι εκείνος που τον νοιάζει να βγει απλά δεύτερος».
Σχετικά με τις δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε δε ότι: «Λένε πως το ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε συνεργασία. Την ίδια όμως θέση έχει πάρει και ο κ. Τσίπρας: καμία συνεργασία. Άρα, υπάρχει μια συλλογική ασυνέπεια. Εμείς απευθύναμε πρόσκληση σε κάθε δημοκρατικό πολίτη να έρθει και να συμμετάσχει στις διαδικασίες μας». Κατόπιν, συμπλήρωσε πως: «Λένε ότι έχει διαταραχθεί το πολιτικό σκηνικό με την κάθοδο του κ. Τσίπρα. Είναι δυνατόν αυτό; Έχει το ίδιο ποσοστό που είχε το ΠΑΣΟΚ έναν μήνα πριν. Έναν μήνα πριν δεν είχε διαταραχθεί το πολιτικό σκηνικό και αναταράχθηκε τώρα; Όλα όσα λένε στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ανακόλουθα με όσα έλεγαν πριν. Οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν ότι το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 2023».
Αναφορικά με τους στρατηγικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε στη δημόσια τηλεόραση ότι «η κυβέρνηση θέλει μια επανάληψη του 2023 και έναν αντίπαλο που τον έχει νικήσει πέντε φορές και ξέρει ότι δεν μπορεί να της αντιπαρατεθεί». Και κατέληξε: «Ο Μιτεράν έλεγε ότι στην πολιτική πιο σημαντικό από το να έχεις φίλους, είναι να έχεις εχθρούς. Αυτό μάλλον ακολουθεί καλά ο Πρωθυπουργός και γι' αυτόν τον λόγο προσπαθεί να σκηνοθετήσει ένα πολιτικό σκηνικό στα πρότυπα του 2023».
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