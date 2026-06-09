Το ΠΑΣΟΚ αναζητεί την επανεκκίνηση: Σχέδιο 50 ημερών για την ανάκτηση της κεντροαριστεράς και τη μάχη της Αττικής

Η Χαριλάου Τρικούπη εντείνει τις περιοδείες και τις οργανωτικές παρεμβάσεις έως τον Αύγουστο, ενώ κλιμακώνει την αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία και το νέο κόμμα του Τσίπρα