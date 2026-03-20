«Όταν έχω κάτι, θα το πω»: Η Τζάκρη δεν απέκλεισε επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ, «είστε πολιτική τουρίστρια» σχολίασε ο Καιρίδης, δείτε βίντεο
Ανοικτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ άφησε η Θεοδώρα Τζάκρη, προκαλώντας το καυστικό σχόλιο του Δημήτρη Καιρίδη.
Αν και αντιπρόεδρος του «Κινήματος Δημοκρατίας» του Στέφανου Κασσελάκη που μετονομάστηκε σε «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο», η Θεοδώρα Τζάκρη άφησε τα πάντα ανοιχτά για το πολιτικό της μέλλον. Υπενθυμίζεται ότι η κα Τζάκρη ξεκίνησε ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μετακόμισε στον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια στο κόμμα Κασσελάκη, ενώ τα σενάρια τη θέλουν να επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της διεύρυνσης.
«Όσοι το θέλουμε, το πιστεύουμε και το μπορούμε, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να αποτρέψουμε την ερντογανοποίηση της πολιτικής ζωής της χώρας. Πρέπει να κοιτάμε προς την ίδια κατεύθυνση» είπε αρχικά η κυρία Τζάκρη μιλώντας στον ΣΚΑΪ.
Ερωτηθείσα για τυχόν επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ, δεν απέκλεισε τίποτα, τουναντίον άφησε ορθάνοικτο το ενδεχόμενο: «Όταν έχω κάτι να πω, θα το πω. Όσοι θέλουμε, πιστεύουμε και μπορούμε να πέσει ο Μητσοτάκης, πρέπει να κοιτάζουμε προς την ίδια κατεύθυνση» είπε με νόημα.
Ο κ. Καιρίδης συνέχισε σε πιο οξύ τόνο, παρατηρώντας ότι η κυρία Τζάκρη έχει αλλάξει ήδη τρία κόμματα και τώρα θέλει να πάει σε τέταρτο. «Δεν είναι συγκροτημένη αντιπολίτευση αυτό, αλλά αυτά είναι δικά σας προβλήματα», πρόσθεσε.
«Είστε αξιοθαύμαστη και χαλκέντερη»Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίοςάφησε αιχμές για «πολιτικούς τουρίστες» και «πολιτικό τουρισμό». «Είστε αξιοθαύμαστη και χαλκέντερη. Έχετε επιβιώσει πολλών κομμάτων. Τα κόμματα έρχονται και φεύγουν, η Τζάκρη στην Πέλλα μένει και μπράβο σας» της είπε.
