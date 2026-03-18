Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο NATO
Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο NATO
Στη συνάντηση με τον πρέσβη Μάθιου Γουίτακερ μετείχε και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε απόψε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο NATO, πρέσβη Μάθιου Γουίτακερ. Στη συνάντηση μετείχε και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Κατά τη συνάντηση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, στην ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, στις διμερείς σχέσεις και στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ.
Κατά τη συνάντηση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, στην ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, στις διμερείς σχέσεις και στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα