Ενεργά παρών στη σκακιέρα της Μέσης Ανατολής ο Μητσοτάκης: Τα τηλεφωνήματα με Μακρόν και Αλ Σίσι με το βλέμμα στη ναυσιπλοΐα

Η Ελλάδα ηγείται από την πρώτη στιγμή της προσπάθειας έμπρακτης υποστήριξης στην Κύπρο, ενώ παράλληλα μετέχει και σε συζητήσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας