Ενεργά παρών στη σκακιέρα της Μέσης Ανατολής ο Μητσοτάκης: Τα τηλεφωνήματα με Μακρόν και Αλ Σίσι με το βλέμμα στη ναυσιπλοΐα
Ενεργά παρών στη σκακιέρα της Μέσης Ανατολής ο Μητσοτάκης: Τα τηλεφωνήματα με Μακρόν και Αλ Σίσι με το βλέμμα στη ναυσιπλοΐα
Η Ελλάδα ηγείται από την πρώτη στιγμή της προσπάθειας έμπρακτης υποστήριξης στην Κύπρο, ενώ παράλληλα μετέχει και σε συζητήσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας
Την ώρα που τα τηλέφωνα έχουν «ανάψει» και οι ηγέτες είναι σε ανοιχτή γραμμή μεταξύ τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει ενεργά παρών στη σκακιέρα της Μέσης Ανατολής. Η Ελλάδα άλλωστε είναι οργανικά εμπλεκόμενη στη δύσκολη εξίσωση της περιοχής, έχοντας από την πρώτη στιγμή ηγηθεί της προσπάθειας έμπρακτης υποστήριξης στην Κύπρο, ενώ παράλληλα μετέχει και σε συζητήσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, με δεδομένο το «μπλόκο» στα στενά του Ορμούζ και την αναταραχή στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.
Με αυτό το δεδομένο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα τηλεφωνήματα του κ. Μητσοτάκη με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ Σίσι. Ο κ. Μακρόν που επίσης είχε επικοινωνία με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι «βολιδοσκοπεί» Ευρωπαίους ηγέτες για πιθανές πρωτοβουλίες με το βλέμμα στην ασφάλεια της ναυσιπλοϊας, ειδικά στην Ερυθρά Θάλασσα. Στο τηλεφώνημα με τον κ. Μητσοτάκη τέθηκε επί τάπητος η κατάσταση στο Σουέζ, αλλά και πέριξ των στενών του Ορμούζ, καθώς τα ίδια τα στενά θεωρούνται μια μάλλον αδύνατη άσκηση επιχειρησιακά, τουλάχιστον χωρίς την εμπλοκή και των αμερικανών στην εξίσωση. Το τηλεφώνημα με τον Αιγύπτιο πρόεδρο κ. Αλ Σίσι δεν θεωρείται άσχετο, με δεδομένη την οργανική θέση της Αιγύπτου στις διαβουλεύσεις που αφορούν την Ερυθρά Θάλασσα. Ήδη, η Ελλάδα μετέχει στην επιχείρηση ASPIDES για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας με τη φρεγάτα ΥΔΡΑ, η οποία είναι επιχειρησιακά ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα, δηλώνοντας έτσι εμπράκτως το ενδιαφέρον της για την ευρύτερη περιοχή ως ναυτική δύναμη.
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά για μια ακόμη φορά με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, θέλοντας να υπερτονίσει τον συντονισμό Αθήνας και Λευκωσίας, ενώ επί τάπητος τέθηκαν όλα τα δεδομένα για την ευρύτερη περιοχή. Με γεωπολιτική χροιά ήταν και το ραντεβού του κ. Μητσοτάκη με τον Γκαμπριέλ Ατάλ, πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας και νυν γενικό γραμματέα του κόμματος Μακρόν, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα μετά από στάσεις σε Ολλανδία και Εσθονία. Και σήμερα δεν πρέπει να αποκλειστεί ο κ. Μητσοτάκης να έχει κι άλλες τηλεφωνικές επαφές με ηγέτες της ευρύτερης περιοχής ή χωρών του Κόλπου, αναλύοντας τα νεότερα δεδομένα στο πεδίο.
Ενόψει και της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. που θα γίνει στις 19 Μαρτίου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης εκπροσώπησε την Ελλάδα στην άτυπη Σύνοδο των Ηγετών της Ε.Ε. που συγκλήθηκε από την ύπατη εκπρόσωπο Κάγια Κάλλας. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τη στήριξη της Ελλάδα προς τις χώρες του Κόλπου, αλλά και προς την Κύπρο, στάθηκε στην ανάγκη συνεργασίας με τις κατά τόπους αρχές για τον ασφαλή επαναπατρισμό Ελλήνων που είναι κατά κύματα σε εξέλιξη, ενώ υπογράμμισε την προσήλωση της Ελλάδας στη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μεταξύ συνεχίζει σήμερα τον κύκλο ενημέρωσης στους πολιτικούς αρχηγούς, υποδεχόμενος στις 12:30 τον πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ Δημήτρη Νατσιό. Οι θέσεις της κυβέρνησης και του κόμματος του κ. Νατσιού είναι...δραματικά αποκλίνουσες, όμως ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ ήταν ο μόνος εκ των αρχηγών των κομμάτων της ελάσσονος αντιπολίτευσης που ζήτησε ενημέρωση για τα όσα γίνονται στο πεδίο, πέρα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη που ήταν και ο πρώτος που συνάντησε τον πρωθυπουργό την Τρίτη.
«Η στάση μας είναι αμυντική. Είναι μία στάση υπέρ του διεθνούς δικαίου, με ξεκάθαρη δήλωση αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης. Από εκεί και πέρα, όμως, όταν χρειάζεται η βοήθεια της χώρας μας, ειδικά σε μια περίπτωση, όπως αυτή της Κύπρου, που το κοινό έθνος, οι κοινές διεκδικήσεις, όλα όσα μας ενώνουν, δεν θα μπορούσαν να κάνουν την Ελλάδα να είναι απούσα από αυτήν την υποχρέωση», υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη, προτάσσοντας τον πατριωτικό χαρακτήρα των κινήσεων της κυβέρνησης, εις απάντησιν προφανώς φωνών εκ δεξιών για τους χειρισμούς και τις επιλογές. Άλλωστε, ο πρωθυπουργός έχει πει ότι...αδικεί και τις φακές μιλώντας για «πατριώτες της φακής», φωτογραφίζοντας εμφανώς τον Κυριάκο Βελόπουλο και όχι μόνο. Χθες βέβαια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι το «καρφί» αυτό δεν απευθυνόταν και στον Αντώνη Σαμαρά.
Με αυτό το δεδομένο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα τηλεφωνήματα του κ. Μητσοτάκη με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ Σίσι. Ο κ. Μακρόν που επίσης είχε επικοινωνία με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι «βολιδοσκοπεί» Ευρωπαίους ηγέτες για πιθανές πρωτοβουλίες με το βλέμμα στην ασφάλεια της ναυσιπλοϊας, ειδικά στην Ερυθρά Θάλασσα. Στο τηλεφώνημα με τον κ. Μητσοτάκη τέθηκε επί τάπητος η κατάσταση στο Σουέζ, αλλά και πέριξ των στενών του Ορμούζ, καθώς τα ίδια τα στενά θεωρούνται μια μάλλον αδύνατη άσκηση επιχειρησιακά, τουλάχιστον χωρίς την εμπλοκή και των αμερικανών στην εξίσωση. Το τηλεφώνημα με τον Αιγύπτιο πρόεδρο κ. Αλ Σίσι δεν θεωρείται άσχετο, με δεδομένη την οργανική θέση της Αιγύπτου στις διαβουλεύσεις που αφορούν την Ερυθρά Θάλασσα. Ήδη, η Ελλάδα μετέχει στην επιχείρηση ASPIDES για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας με τη φρεγάτα ΥΔΡΑ, η οποία είναι επιχειρησιακά ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα, δηλώνοντας έτσι εμπράκτως το ενδιαφέρον της για την ευρύτερη περιοχή ως ναυτική δύναμη.
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά για μια ακόμη φορά με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, θέλοντας να υπερτονίσει τον συντονισμό Αθήνας και Λευκωσίας, ενώ επί τάπητος τέθηκαν όλα τα δεδομένα για την ευρύτερη περιοχή. Με γεωπολιτική χροιά ήταν και το ραντεβού του κ. Μητσοτάκη με τον Γκαμπριέλ Ατάλ, πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας και νυν γενικό γραμματέα του κόμματος Μακρόν, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα μετά από στάσεις σε Ολλανδία και Εσθονία. Και σήμερα δεν πρέπει να αποκλειστεί ο κ. Μητσοτάκης να έχει κι άλλες τηλεφωνικές επαφές με ηγέτες της ευρύτερης περιοχής ή χωρών του Κόλπου, αναλύοντας τα νεότερα δεδομένα στο πεδίο.
Ενόψει και της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. που θα γίνει στις 19 Μαρτίου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης εκπροσώπησε την Ελλάδα στην άτυπη Σύνοδο των Ηγετών της Ε.Ε. που συγκλήθηκε από την ύπατη εκπρόσωπο Κάγια Κάλλας. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τη στήριξη της Ελλάδα προς τις χώρες του Κόλπου, αλλά και προς την Κύπρο, στάθηκε στην ανάγκη συνεργασίας με τις κατά τόπους αρχές για τον ασφαλή επαναπατρισμό Ελλήνων που είναι κατά κύματα σε εξέλιξη, ενώ υπογράμμισε την προσήλωση της Ελλάδας στη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο.
Ενημέρωση στον Νατσιό
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μεταξύ συνεχίζει σήμερα τον κύκλο ενημέρωσης στους πολιτικούς αρχηγούς, υποδεχόμενος στις 12:30 τον πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ Δημήτρη Νατσιό. Οι θέσεις της κυβέρνησης και του κόμματος του κ. Νατσιού είναι...δραματικά αποκλίνουσες, όμως ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ ήταν ο μόνος εκ των αρχηγών των κομμάτων της ελάσσονος αντιπολίτευσης που ζήτησε ενημέρωση για τα όσα γίνονται στο πεδίο, πέρα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη που ήταν και ο πρώτος που συνάντησε τον πρωθυπουργό την Τρίτη.
«Η στάση μας είναι αμυντική. Είναι μία στάση υπέρ του διεθνούς δικαίου, με ξεκάθαρη δήλωση αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης. Από εκεί και πέρα, όμως, όταν χρειάζεται η βοήθεια της χώρας μας, ειδικά σε μια περίπτωση, όπως αυτή της Κύπρου, που το κοινό έθνος, οι κοινές διεκδικήσεις, όλα όσα μας ενώνουν, δεν θα μπορούσαν να κάνουν την Ελλάδα να είναι απούσα από αυτήν την υποχρέωση», υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη, προτάσσοντας τον πατριωτικό χαρακτήρα των κινήσεων της κυβέρνησης, εις απάντησιν προφανώς φωνών εκ δεξιών για τους χειρισμούς και τις επιλογές. Άλλωστε, ο πρωθυπουργός έχει πει ότι...αδικεί και τις φακές μιλώντας για «πατριώτες της φακής», φωτογραφίζοντας εμφανώς τον Κυριάκο Βελόπουλο και όχι μόνο. Χθες βέβαια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι το «καρφί» αυτό δεν απευθυνόταν και στον Αντώνη Σαμαρά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα