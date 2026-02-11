Σόου Κωνσταντοπούλου στη διακομματική για το αγροτικό: Αιχμές για «ντιλς» και κόντρα με ΝΔ, ΚΚΕ για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΚΑΠ

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έδειξε από τα πρώτα λεπτά των εργασιών ότι θα επιχειρήσει να επαναφέρει τα ερωτήματα και το ελεγκτικό πλαίσιο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αμφισβήτησε την κοινή πρόθεση των υπολοίπων κομμάτων να αναζητήσουν λύσεις για τον πρωτογενή τομέα





«Θα χαλάσουμε το ωραίο σας κλίμα γιατί εμείς θα συνεχίσουμε να δείχνουμε στον κόσμο την αλήθεια» είπε χαρακτηριστικά για να καταγγείλει «προσυνεννοήσεις» μεταξύ του διακομματικού προεδρείου που απαρτίζεται από













Πιάνοντας το νήμα από το σημείο που το άφησε λίγο πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες της εξεταστικής, η κυρία Κωνσταντοπούλου ζήτησε να κληθεί στην επιτροπή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Αυτή η επιτροπή για να έχει νόημα θα πρέπει να έρθει ο κ. Μητσοτάκης. Οι ακροάσεις προσώπων πρέπει να ξεκινήσει από τον πρωθυπουργό αλλά και από τους επίορκους κυβερνητικούς με πρώτο τους Βορίδη - Αυγενάκη» είπε.



Πανομοιότυπη τακτική -με εκείνη που είχε στην εξεταστική- ακολούθησε και όταν το λόγο έπαιρναν βουλευτές άλλων κομμάτων, ιδίως της ΝΔ.



Δείτε χαρακτηριστικό βίντεο:

Κλείσιμο



Ντ. Μπακογιάννη: θα πρέπει να οριστεί αποστολή που θα πάει Βρυξέλλες. Όχι όλοι.. για να συζητήσουμε την νέα ΚΑΠ.



Ζ. Κωνσταντοπούλου: όχι όλοι. Να πάνε μόνο όσοι είναι καλοί.



Με το «όπλο παρά πόδα» εμφανίστηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό ζήτημα. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έδειξε από τα πρώτα λεπτά των εργασιών ότι θα επιχειρήσει να επαναφέρει τα ερωτήματα και το ελεγκτικό πλαίσιο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αμφισβήτησε την κοινή πρόθεση των υπολοίπων κομμάτων να αναζητήσουν λύσεις για τον πρωτογενή τομέα.«Θα χαλάσουμε το ωραίο σας κλίμα γιατί εμείς θα συνεχίσουμε να δείχνουμε στον κόσμο την αλήθεια» είπε χαρακτηριστικά για να καταγγείλει «προσυνεννοήσεις» μεταξύ του διακομματικού προεδρείου που απαρτίζεται από ΝΔ , ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.Δείτε το βίντεο:«Μετά από όσα αποκαλύφτηκαν από την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου η ΝΔ ήθελε να την κλείσει αρον - άρον εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σε ντιλς και να υπερψηφίζουμε» συνέχισε.Πιάνοντας το νήμα από το σημείο που το άφησε λίγο πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες της εξεταστικής, η κυρία Κωνσταντοπούλου ζήτησε να κληθεί στην επιτροπή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Αυτή η επιτροπή για να έχει νόημα θα πρέπει να έρθει ο κ. Μητσοτάκης. Οι ακροάσεις προσώπων πρέπει να ξεκινήσει από τον πρωθυπουργό αλλά και από τους επίορκους κυβερνητικούς με πρώτο τους Βορίδη - Αυγενάκη» είπε.Πανομοιότυπη τακτική -με εκείνη που είχε στην εξεταστική- ακολούθησε και όταν το λόγο έπαιρναν βουλευτές άλλων κομμάτων, ιδίως της ΝΔ.Ντ. Μπακογιάννη: θα πρέπει να οριστεί αποστολή που θα πάει Βρυξέλλες. Όχι όλοι.. για να συζητήσουμε την νέα ΚΑΠ.Ζ. Κωνσταντοπούλου: όχι όλοι. Να πάνε μόνο όσοι είναι καλοί.

Γ. Οικονόμου: σας παρακαλώ. Σεβασμός.



…



Ντ. Μπακογιάννη: ακούω γκρίνια από το ΚΚΕ. Όμως η Ελλάδα πήρε συνολικά 180 δισεκ. ευρώ από την “αναθεματισμένη” Ευρώπη για τους αγρότες.



Ζ. Κωνσταντοπούλου: μια χαρά τα φάγατε με τα λαμόγια της ΝΔ.



Έντονο διάλογο είχε σε άλλο σημείο και με τον πρόεδρο της επιτροπής Γιάννη Οικονόμου όταν ο δεύτερος την κάλεσε να σταματήσει να διακόπτει την ομιλία άλλου βουλευτή.



Ζ. Κωνσταντοπούλου: μήπως παίρνετε και εσείς αγροτικές επιδοτήσεις κ. Οικονόμου.



Γ. Οικονόμου: τέτοιο λαγωνικό που είστε θα το είχατε βρει.



Σύγκρουση με το ΚΚΕ για την ΚΑΠ Ένταση υπήρξε μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με τον βουλευτή του ΚΚΕ Νίκο Καραθανασόπουλο όταν ο δεύτερος υποστήριξε ότι η Πλεύση Ελευθερίας είναι υπέρ των ευρωπαϊκών πολιτικών για τον αγροτικό τομέα.



Ν. Καραθανασόπουλος: Εμείς δεν πετάμε λόγια στον αέρα. Σας καταθέτω τα πρακτικά του ευρωκοινοβουλίου που δείχνουν ότι η ευρωβουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας ψήφισε υπέρ του αναθεωρημένου σχεδίου της ΚΑΠ.



Ζ. Κωνσταντοπούλου: Είναι ψέμα και ζητάω το λόγο για να το διαψεύσω. Επαναλαμβάνω για να είναι σαφές σε όλους. Δεν θα έπρεπε να το κάνετε αυτό κ. Καραθανασόπουλε. Για άγνωστο λόγο το ΚΚΕ ισχυρίζεται ότι η Πλεύση Ελευθερίας είναι υπέρ του ΝΑΤΟ και υπέρ της ΚΑΠ. Διακηρυγμένη θέση μας είναι ότι δε στηρίζουμε το ΝΑΤΟ. Είμαστε υπέρ της ειρήνης. Επίσης, η Πλεύση Ελευθερίας έχει ως θέση τις θέσεις των αγροτών τις οποίες εκφράζουμε απερίφραστα. Εγώ προσωπικά τους υπερασπίζομαι. Υπερασπίζομαι στα δικαστήρια και τους αγρότες του ΚΚΕ. Είμαστε στην ΚΑΠ και μόνο εσείς ξέρετε γιατί λέτε τα αντίθετα.