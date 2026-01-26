Η Βουλή αναβάλλει ημερίδα για το Δημογραφικό λόγω πένθους για την τραγωδία στα Τρίκαλα

Είναι το ελάχιστο, που μπορούμε να κάνουμε ως ένδειξη συμπαράστασης για την τραγωδία που ζει σήμερα η Ελλάδα, δήλωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης