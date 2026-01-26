Η Βουλή αναβάλλει ημερίδα για το Δημογραφικό λόγω πένθους για την τραγωδία στα Τρίκαλα
Η Βουλή αναβάλλει ημερίδα για το Δημογραφικό λόγω πένθους για την τραγωδία στα Τρίκαλα
Είναι το ελάχιστο, που μπορούμε να κάνουμε ως ένδειξη συμπαράστασης για την τραγωδία που ζει σήμερα η Ελλάδα, δήλωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης
Την αναβολή της ημερίδας για το Δημογραφικό, που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, ανακοίνωσε η Βουλή των Ελλήνων «συμμετέχοντας στο πένθος για την ανείπωτη τραγωδία στο εργοστάσιο της εταιρίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες».
Σε σχετική δήλωσή του, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι «Η απώλεια πέντε συνανθρώπων μας σήμερα στα Τρίκαλα η οποία βύθισε τη χώρα στο πένθος κάνει αναγκαία την αναβολή της ημερίδας για το δημογραφικό πρόβλημα, που είχε προγραμματίσει το ελληνικό Κοινοβούλιο για την ερχόμενη Τετάρτη. Είναι το ελάχιστο, που μπορούμε να κάνουμε ως ένδειξη συμπαράστασης για την τραγωδία που ζει σήμερα η Ελλάδα. Εκ μέρους της Βουλής εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων».
Σε σχετική δήλωσή του, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι «Η απώλεια πέντε συνανθρώπων μας σήμερα στα Τρίκαλα η οποία βύθισε τη χώρα στο πένθος κάνει αναγκαία την αναβολή της ημερίδας για το δημογραφικό πρόβλημα, που είχε προγραμματίσει το ελληνικό Κοινοβούλιο για την ερχόμενη Τετάρτη. Είναι το ελάχιστο, που μπορούμε να κάνουμε ως ένδειξη συμπαράστασης για την τραγωδία που ζει σήμερα η Ελλάδα. Εκ μέρους της Βουλής εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα