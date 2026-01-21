Βουλή: Ακραίες κορώνες στη συζήτηση για το αγροτικό, αιχμές από την αντιπολίτευση για την απουσία Μητσοτάκη
Βουλή: Ακραίες κορώνες στη συζήτηση για το αγροτικό, αιχμές από την αντιπολίτευση για την απουσία Μητσοτάκη
Η σύσταση της διακομματικής επιτροπής για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα συνοδεύτηκε από αντεγκλήσεις - Στο στόχαστρο ο πρωθυπουργός που απουσίαζε επειδή μεταβαίνει στο Νταβός
Σε άγονη διαδικασία με ακραίες κορώνες, υπαινιγμούς και γενικόλογους λεονταρισμούς έχει μετατραπεί η συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής για την σύσταση διακομματικής επιτροπής για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα. Αν και το σύνολο των κοινοβουλευτικών ομάδων συμφωνεί με την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου προκειμένου να ανασχεδιαστεί ο πρωτογενής τομέας, οι διαμορφούμενες πολιτικές συνθήκες και η πίεση που αισθάνονται πολλοί από την εμφάνιση νέων ανταγωνιστών, οδηγεί κόμματα που τοποθετούνται στο δεξιότερο και αριστερότερο πολιτικό φάσμα να επιλέγουν την στρατηγική του εντυπωσιασμού, με ακραίες δηλώσεις και τοξικούς χαρακτηρισμούς.
Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση έσπευσε να καταγγείλει την απουσία του πρωθυπουργού από τη συζήτηση υποστηρίζοντας ότι η στάση δείχνει ότι το ενδιαφέρον του για τους αγρότες είναι προσχηματικό. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το κυβερνητικό πρόγραμμα, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στο Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας απαντώντας στις σχετικές αναφορές της αντιπολίτευσης σημείωσε: «Νομίζω θα έπρεπε όλοι να γνωρίζουμε ότι οι διεθνείς εξελίξεις δεν είναι προγραμματισμένες. Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στο Νταβός και αμέσως μετά στις Βρυξέλλες για την έκτακτη σύνοδο Κορυφής». Πρόσθεσε δε, ότι η συζήτηση της πρότασης Μητσοτάκη για σύσταση διακομματικής επιτροπής θα περιοριζόταν στην συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων που έγινε την περασμένη εβδομάδα αν τότε δεν διαφωνούσε το ΚΚΕ, το οποίο - όπως είπε ο κ. Τσιάρας - ήταν η μόνη ΚΟ που καταψήφισε. Παράλληλα, κάλεσε την αντιπολίτευση να εγκαταλείψει την εντυπωσιοθηρία και να καταθέσει ουσιαστικές προτάσεις για τον αγροτικό τομέα.
Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκινώντας την τοποθέτηση του είπε: «Τώρα θυμήθηκε ο πρωθυπουργός να ανοίξουμε τον διάλογο για το αγροτικό; Ο ίδιος βέβαια απουσιάζει. Θα μπορούσε ο πρωθυπουργός να αναβάλει την σημερινή συνεδρίαση και να την βάλει μια ημέρα που θα ήταν παρών». Ο ίδιος ξεκαθάρισε δε ότι το κόμμα του καταψηφίζει την πρόταση της ΝΔ για διακομματική επιτροπή χαρακτηρίζοντας την «προσχηματική και επικοινωνιακή» και αντιπρότεινε την δημιουργία εθνικής επιτροπής.
Νωρίτερα, ο Κυριάκος Βελόπουλος στην κοινοβουλευτική παρέμβαση έσπευσε να δικαιολογήσει και να υπερασπιστεί στον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη για τις χυδαίες δηλώσεις κατα του πρωθυπουργού. «Τους πείραξε ο Ανεστίδης. Τι είπε ο Ανεστίδης off the record; Είναι αθλιότητα αυτό που του κάνατε. Άθλιοι, τρισάθλιοι στο Μαξίμου χρησιμοποίησαν οff the record δηλώσεις για να κάνουν ζημιά στο αγροτικό κίνημα» είπε.
«Αισθάνομαι ότι ζούμε μια φάρσα. Απορώ πώς δεν ντρέπεστε να ανεβαίνετε στο βήμα της βουλής και να λέτε ότι είναι πολύ σοβαρή συζήτηση στην οποία όμως δεν έχει έρθει αυτός που την προκάλεσε. Ο κ. Μητσοτάκης. Τόσο σοβαρή είναι που την γράφει στα παλιά του παπούτσια. Ή μήπως δεν τολμά ο πρωθυπουργός να αναμετρηθεί με την πρόταση του, που προφανώς είναι τζούφια. Είστε λίγοι και αντί να παραιτηθείτε και να προκηρύξετε εκλογές έρχεστε εδώ και τολμάτε να βγάζετε δεκάρικους λόγους ότι θα ενισχύσετε τους αγρότες να πάρουν ταμπλετ την ώρα που δεν έχουν να ζήσουν» ανέφερε η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου παίρνοντας την σκυτάλη από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Απευθυνόμενη στην πτέρυγα της πλειοψηφίας συνέχισε λέγοντας: «Τολμάτε να λέτε ότι στηρίζετε την νομιμότητα; Είστε βουτηγμένοι στην βρομιά. Δικά σας στελέχη είναι ο Μαγειρίας, η Σεμερτζίδου, ο Ξυλούρης- φραπές και ο Στρατάκης - χασάπης. Δικοί σας όλοι αυτοί οι βρομεροί απατεώνες που τους κρατάτε ακόμα στο κόμμα σας».
«Ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να είναι εδώ στην Βουλή αλλά τόσο λίγος είναι…» έσπευσε να σχολιάσει στην έναρξη της ομιλίας του ο κ. Σωκράτης Φάμελλος υποστηρίζοντας ότι με δόλο η πλειοψηφία όρισε την συζήτηση σε μια ημέρα που ήταν γνωστό ότι θα απουσίαζε ο Κ. Μητσοτάκης λόγω των υποχρεώσεών του στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Νταβός.
Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση έσπευσε να καταγγείλει την απουσία του πρωθυπουργού από τη συζήτηση υποστηρίζοντας ότι η στάση δείχνει ότι το ενδιαφέρον του για τους αγρότες είναι προσχηματικό. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το κυβερνητικό πρόγραμμα, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στο Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας απαντώντας στις σχετικές αναφορές της αντιπολίτευσης σημείωσε: «Νομίζω θα έπρεπε όλοι να γνωρίζουμε ότι οι διεθνείς εξελίξεις δεν είναι προγραμματισμένες. Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στο Νταβός και αμέσως μετά στις Βρυξέλλες για την έκτακτη σύνοδο Κορυφής». Πρόσθεσε δε, ότι η συζήτηση της πρότασης Μητσοτάκη για σύσταση διακομματικής επιτροπής θα περιοριζόταν στην συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων που έγινε την περασμένη εβδομάδα αν τότε δεν διαφωνούσε το ΚΚΕ, το οποίο - όπως είπε ο κ. Τσιάρας - ήταν η μόνη ΚΟ που καταψήφισε. Παράλληλα, κάλεσε την αντιπολίτευση να εγκαταλείψει την εντυπωσιοθηρία και να καταθέσει ουσιαστικές προτάσεις για τον αγροτικό τομέα.
«Προσχηματική και επικοινωνιακή» η πρόταση για τη διακομματική
Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκινώντας την τοποθέτηση του είπε: «Τώρα θυμήθηκε ο πρωθυπουργός να ανοίξουμε τον διάλογο για το αγροτικό; Ο ίδιος βέβαια απουσιάζει. Θα μπορούσε ο πρωθυπουργός να αναβάλει την σημερινή συνεδρίαση και να την βάλει μια ημέρα που θα ήταν παρών». Ο ίδιος ξεκαθάρισε δε ότι το κόμμα του καταψηφίζει την πρόταση της ΝΔ για διακομματική επιτροπή χαρακτηρίζοντας την «προσχηματική και επικοινωνιακή» και αντιπρότεινε την δημιουργία εθνικής επιτροπής.
Νωρίτερα, ο Κυριάκος Βελόπουλος στην κοινοβουλευτική παρέμβαση έσπευσε να δικαιολογήσει και να υπερασπιστεί στον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη για τις χυδαίες δηλώσεις κατα του πρωθυπουργού. «Τους πείραξε ο Ανεστίδης. Τι είπε ο Ανεστίδης off the record; Είναι αθλιότητα αυτό που του κάνατε. Άθλιοι, τρισάθλιοι στο Μαξίμου χρησιμοποίησαν οff the record δηλώσεις για να κάνουν ζημιά στο αγροτικό κίνημα» είπε.
Επικριτικοί για τον πρωθυπουργό Κωνσταντοπούλου και Φάμελλος
«Αισθάνομαι ότι ζούμε μια φάρσα. Απορώ πώς δεν ντρέπεστε να ανεβαίνετε στο βήμα της βουλής και να λέτε ότι είναι πολύ σοβαρή συζήτηση στην οποία όμως δεν έχει έρθει αυτός που την προκάλεσε. Ο κ. Μητσοτάκης. Τόσο σοβαρή είναι που την γράφει στα παλιά του παπούτσια. Ή μήπως δεν τολμά ο πρωθυπουργός να αναμετρηθεί με την πρόταση του, που προφανώς είναι τζούφια. Είστε λίγοι και αντί να παραιτηθείτε και να προκηρύξετε εκλογές έρχεστε εδώ και τολμάτε να βγάζετε δεκάρικους λόγους ότι θα ενισχύσετε τους αγρότες να πάρουν ταμπλετ την ώρα που δεν έχουν να ζήσουν» ανέφερε η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου παίρνοντας την σκυτάλη από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Απευθυνόμενη στην πτέρυγα της πλειοψηφίας συνέχισε λέγοντας: «Τολμάτε να λέτε ότι στηρίζετε την νομιμότητα; Είστε βουτηγμένοι στην βρομιά. Δικά σας στελέχη είναι ο Μαγειρίας, η Σεμερτζίδου, ο Ξυλούρης- φραπές και ο Στρατάκης - χασάπης. Δικοί σας όλοι αυτοί οι βρομεροί απατεώνες που τους κρατάτε ακόμα στο κόμμα σας».
«Ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να είναι εδώ στην Βουλή αλλά τόσο λίγος είναι…» έσπευσε να σχολιάσει στην έναρξη της ομιλίας του ο κ. Σωκράτης Φάμελλος υποστηρίζοντας ότι με δόλο η πλειοψηφία όρισε την συζήτηση σε μια ημέρα που ήταν γνωστό ότι θα απουσίαζε ο Κ. Μητσοτάκης λόγω των υποχρεώσεών του στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Νταβός.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα